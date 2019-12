Acqua alta | Venezia corre ai ripari | pompe e paratie obbligatorie per i piani terra

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019)aicontro l’eccezionale. D’ora in poi per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni di abitazioni in centro storico scatterà per il’obbligo di, impianti elettrici a quote rialzate,ad immersione e gruppi di continuità. La disposizione è contenuta in un emendamento al nuovo Regolamento edilizio comunale che la giunta Brugnaro ha presentato alla Commissione Urbanistica del Consiglio. Nel testo viene stabilito che l’impianto elettrico venga posto ad almeno 110 centimetri dal pavimento, misura necessaria per evitare corti circuiti in caso di ‘invasione’ dei. Sono reseadeguate eelettriche a immersione. Viene poi prescritto un gruppo di continuità in grado di assicurare forza motrice alleper almeno sei ore ed evitare così danni in caso di ...

