fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019)attaccasul Mes, dopo che il segretario della Lega non ha risposto alle domande del giornalista di Fanpage.it sul Mes: "siprima di cosa parla, poi facciamo una discussione su questo". L'ex ministro dell'Interno non ha risposto in particolare sulle clausole di azione collettiva sul debito, dimostrando di non conoscere la riforma.

ritalaura2000 : RT @fanpage: Salvini impreparato sul Mes, Conte lo canzona: 'Prima si informi e poi ne discutiamo' - fanpage : Salvini impreparato sul Mes, Conte lo canzona: 'Prima si informi e poi ne discutiamo' - FabioDomenicTro : Salvini impreparato sul Mes: scena muta davanti al giornalista che lo interroga | VIDEO -