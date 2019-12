Salisburgo | Marsch | «Contento di non giocare più contro il Napoli» – VIDEO

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il tecnico del, ha parlato della squadra di Ancelotti affrontata nei gironi di Champions League quest’anno Martedì ilaffronterà l’ultima partita dei gironi di Championsil Genk, in un girone dove è ancora tutto da stabilire. Lo sa bene il tecnico del, che parla così in vista del matchil Liverpool. «Abbiamo giocatoile sappiamo quanto sia forte, specialmente in casa. Infatti siamo stati fortunati in quella partita. Penso che giocherà per vincereil Genk: a noi conta solo sapere che se vinciamo saremo qualificati» Leggi su Calcionews24.com

MarioFi00560885 : @MammaUltra Jesse Marsch, allenatore del Salisburgo sarebbe ottimo. Lo indica già il cognome MARSCH (Marciare) e se… - milanmagazine_ : CHAMPIONS - Salisburgo, Marsch: 'La gara col Liverpool sarà una grandissima occasione per noi' - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: CHAMPIONS - Salisburgo, Marsch: 'La gara col Liverpool sarà una grandissima occasione per noi' -