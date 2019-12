Napoli | in Premier attenti ad Ancelotti | l’Arsenal pronto all’assalto

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019), l’Arsenal starebbe facendo più di un pensiero per misternel caso in cui il tecnico venga esonerato Il futuro è incerto come non mai in casae tutto potrebbe cambiare in modo repentino in queste settimane. De Laurentiis è stato perentorio. Vincere con Udinese e Genk altrimenti i saluti con mistersaranno inevitabili. Non solo però, stando a quanto riporta il Daily Express infatti dall’Inghilterra monitorano con molta attenzione la situazione. L’Arsenal sarebbeall’assalto del tecnico nel momento in cui venisse esonerato. Stando sempre a quanto riporta il quotidianoavrebbe battuto per gradimento Allegri e Pochettino. Leggi su Calcionews24.com

