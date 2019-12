Napoli | false consulenze al Cnr | revocato un arresto

anteprima24

Tempo di lettura: 1 minuto– Il Tribunale del Riesame dihagli arresti domiciliari nei confronti di una delle sei persone arrestate dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'indagine sulleal CNR: si tratta di Michele Cilli, ritenuto il tenutario delle scritture contabili delle società coinvolte nella presunta truffa. A darne notizia, in una nota, è l'avvocato dell'indagato, Mario Murano. Confermato invece i domiciliari per gli altri cinque indagati. La decisione di revocare la misura cautelare per Cilli è stata motivata dai giudici con l' "insussistenza della esigenza di prevenire il pericolo della reiterazione criminosa". "Ritengo che abbia giocato un ruolo decisivo – spiega l'avvocato Murano – il provvidenziale interrogatorio reso da Cilli dinanzi al pm Ida Frongillo il 29 ...

