ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Prove tecniche del Napoli in vista della partita contro l’Udinese. Ierihato più soluzioni. Una di queste, scrive il, vede insieme, in. Anche ieri hato molte situazioni ma sempre come faovvero alternando tutti. Ha rito ancheincon, ma lo fece anche prima di Liverpool (per esempio) e ad Anfield non giocò lo spagnolo. Non è possibile, oggi, ipotizzare il modulo che sceglierà l’allenatore, né una formazione. Però haancora col 4-3-3, con Di Lorenzo e Mario Rui, stavolta nei loro ruoli naturali. Rui si è ripreso: era tornato dal Portogallo affaticato ma ha recuperato. In ogni caso, difficile pensare che si vada di nuovo con Maksimovic terzino. Mertens, invece, è ancora alle prese con qualche problema di salute, ma non sembra in dubbio per Udine a meno che non abbia una ...

SiamoPartenopei : IL MATTINO - Udinese-Napoli, ultime di formazione. Ancelotti lavora al 4-3-3. Mertens ha problemi - napolista : Mattino: #Ancelotti ha lavorato col 4-3-3. In attacco prova #Llorente con #Insigne Non è possibile ipotizzare il m… - news24_napoli : Ultime di formazione, Il Mattino: Ancelotti pensa al 4-3-3, ma Mertens… -