Il Giunto di Cardano | nuovo album | quando esce e carriera

IldiIldiin meccanica è un organo di trasmissione del moto tra due assi in rotazione. Dal 2011, però questo è anche il nome – che riecheggia le progressive rock band degli Anni 70 – di una rock band pugliese che ha all'attivo due dischi, il primo – Kedima – del 2017 e il secondo – Caos – pubblicato l'11 Ottobre di quest'anno. Una band nata per suonare dal vivo Ildi, band composta da Giuseppe Colangelo, Mariano Cericola e Davide Tappi, ha sempre trovato nella dimensione live quella in cui si trova più a proprio agio. Ha condiviso il palco con, tra l'altro, I Cani, i Bud Spencer Blues Explosion e lo storico gruppo italiano A Toys Orchestra. A seguito dell'uscita del primo disco, Kedima, si impegna ...