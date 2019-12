Il congresso del “Moscati” mette a confronto esperti di fama internazionale

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il gothadell’oncologia, della ginecologia e della genetica ad Avellino per partecipare all’importante“Il benessere riproduttivo e sessuale delle donne con mutazione BRCA”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”. Venerdì 6 (dalle ore 8,30 alle 18) e sabato 7 dicembre (dalle ore 9 alle 13,30), all’Hotel de La Ville di via Palatucci, i massimidel settore si confronteranno sulle problematiche collegate a una mutazione dei geni BRCA (BReast CAncer); mutazione che si riscontra in molti soggetti affetti da carcinoma ovarico o mammario o che presentano familiarità, cioè che hanno avuto un parente prossimo affetto da una delle due neoplasie. A presentare l’evento, dopo i saluti del Direttore Generale dell’Azienda, Renato Pizzuti, ...

