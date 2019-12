Cormezz | Ancelotti pronto a dimettersi se non avvertisse la fiducia della squadra

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il Napoli diè alla resa dei conti. L’allenatore continua a non avere dubbi sulla qualitàrosa a disposizione, ma si tratta di capire adesso la volontà di metterci la testa per risollevare la stagione. I giorni del giudizio, gli ultimi per Carloper capire effettivamente quanto la suaabbia voglia di invertire la rotta. E non è un problema tecnico, per quanto da ieri gli allenamenti siano stati modificati e anche calibrati alle esigenze espresse dai calciatori durante il confronto di lunedì, ma caratteriale. Questocercherà di capire entro la partita con il Genk per poi capire cosa fare del futuro. Per adesso il Napoli ha ancora un comandante saldamente alla guida che ha deciso di non abbandonare gli ormeggi nonostante la forte burrasca Le dimissioni non fanno parte dei sistemi di Carlo, non almeno fino all’ultimo brandello ...

