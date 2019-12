Cinque concerti di Paul Weller in Italia nel 2020 | info e biglietti in prevendita

optimaitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sono annunciati idiinnel, intappe con le quali toccherà alcune delle maggiori cittàne con un live che sarà ospitato dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. La prima data è quella del 22 luglio, che terrà a Pordenone. L'ex leader dei Jam sarà infatti ospite del Pordenone Blues Festival. Icontinueranno il 24 luglio, con la data che l'artista britannico terrà alla Cavea dell'Auditorium Parco Della Musica di Roma per il festival Rock In Roma.sarà quindi a Locorotondo, al Locus Festival in provincia di Bari, nella data del 25 luglio. Il tour si sposta a Firenze il 27 luglio in occasione del MusArt Festival. L'ultima data è quella del 28 luglio in programma a Grugliasco al GruVillage. Ideisono insu TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 11 del 6 ...

OptiMagazine : Cinque concerti di #PaulWeller in Italia nel 2020, info e biglietti in prevendita - SchiroTheBabe : RT @ciombei: Il ritorno del #Modfather . #PaulWeller in Italia nel 2020. @ilbolly @MarcoBertolin0 @Cippi171 @davidmodconti @SchiroTheBabe h… - rockmylifeita : RT@ RockRebelMag Jesse Malin: in Italia per cinque concerti ad aprile maggio 2020 -