Capodimonte | Santiago Calatrava per la prima volta in mostra a Napoli

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Si inaugura oggi al Museo e Real Bosco di, ladel maestro, per lain esposizione nella città partenopea. È la, anche, di un architetto al Museo e Real Bosco di. Ma sarebbe riduttivo considerare il maestrosolamente un architetto. È infatti molto di più: un disegnatore, scultore, ingegnere, poeta, difatti fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni. Lavedrà l’esposizione di ben quattrocento opere tra: sculture, disegni e maquette. L’apertura al pubblico è per la giornata di oggi, con l’ingresso speciale a solo 1 euro. A partire dalle 19 e 30, fino alle 22 e 30. Tuttavia la biglietteria chiuderà alle ore 21 e 30. Inoltre sono state installate per l’occasione “speciali” corse serali straordinarie della navetta Shuttle, con l’ultima ...

