Bloomberg – Fca nel mirino del Fisco | “Sottostimate le attività di Chrysler nel 2014”

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Fca neldel. Secondosono state “sottostimate ledinel 2014”. La replica: “Non condividiamo le considerazioni”. ROMA – Fca neldel? La clamorosa indiscrezione è stata lanciata dache ha specificato come sono state “sottostimate ledinel 2014“. Secondo quanto riportato dal giornale economico, l’acquisto da parte di Fiat della società americana è avvenuto ad una cifra inferiore di quanto in realtà doveva essere previsto. La cifra di 5,1 miliardi di euro non rispetterebbe la cosiddetta exit tax, l’imposta sulle plusvalenze realizzate quando le società spostano le proprieall’estero. Nessuna conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate che presto potrebbe dare notizia della decisione finale. Fonte foto: ...

