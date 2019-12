Wind | le ricariche e la fabbrica dell’appetito

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), lee ladell’appetito – Tempi cupi per gli operatori dei call center di tutti i gestori telefonici, in particolare per quelli di. I poveretti, infatti, stanchi dei duri ed altisonanti improperi e di tutte le inviperite reprimende, da parte dei tanti abbonati alle loro sim di telefonia e dati, continuano ormai a gettare la spugna e si danno ammalati per autodifesa, anche perché costretti, oltretutto, a ricorrere a loro spese a costose cure psico analitiche, a causa delle così tante cattiverie subite ed ascoltate via telefono . Lo si deduce dalle mancate risposte al telefono. Il motivo di tanto rumore? Presto detto: la reintroduzione, neanche troppo occulta perché mascherata come surrettizio serviziofornito ulteriormente (ricarica, per un solo giorno (!), per poter usufruire di internet illimitatamente e di un traffico telefonico, ...

