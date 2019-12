Trump infrange il protocollo e saluta prima Camilla e lo sguardo di Elisabetta dice

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nuova gaffe reale per Donaldal cospetto della Regina. O meglio, doppia gaffe: il presidente Usa, infatti, non si è solo presentato in ritardo al cocktail organizzato a Buckingham Palace per i 70 anni della Nato, ma ha anche dimenticato di riservare il primo saluto alla sovrana, pensando di porgere i suoi omaggi, consorte del principe Carlo.Il presidente Usa è stato ritratto mentre stringeva la mano della Duchessa di Cornovaglia,di porgere i suoi omaggi alla Reginae all’erede al trono Carlo. Un gesto che non è sfuggito ai cronisti reali e che è stato rimarcato dal Daily Mail. Eloquente l’espressione della sovrana nello scatto oggetto dei commenti.D’altronde, non è lavolta che Donaldil. Nella precedente visita a Londra, risalente al luglio scorso, il ...

