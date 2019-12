Men in Black International | Serenity | Dead Trigger | The Field Guide to Evil e i voti di

movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nella nostra rubrica mensile Blu-ray-DVD le recensioni di: Men in- L'isola dell'inganno,, Theto, Balloon - Il vento della libertà, In mani sicure - Pupille. Altro mese ricco di uscite in homevideo, con diversi blu-ray interessanti. Dopo aver trattato in modo specifico altri prodotti, con le nostre recensioni di Spider-Man: Far From Home in 4K e Blu-ray, della Limited Edition di Donnie Darko, della stagione 9 di Walking, della stagione 1 di Krypton in DVD e dell'edizione speciale di Midsommar, eccoci con la rubrica mensile e una carrellata di altre uscite. A partire ovviamente da Men in, nuova uscita del celebre franchise, per seguire con- L'isola dell'inganno con un tormentato Matthew McConaughey. Spazio poi a molti interessanti direct to video: ...

