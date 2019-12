I trucchi contro lo stress I biglietti scritti a mano e gli addobbi fatti in casa

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Anna Muzio Per sopravvivere a veglioni e cenoni meglio il menu limitato a prodotti locali e di stagione Siamo già a dicembre, praticamente Natale. È vero mancano ancora una ventina di giorni ma sarà inutile dirvi di non agitarvi se fate parte di quel 40 per cento di persone che sono già in ansia e all'inseguimento del «Natale perfetto»: secondo uno studio americano per il perfezionista da festività di fine anno i primi segni dacompaiono già ai primi di dicembre, per poi esplodere il 13 che è anche il giorno più corto e buio dell'anno, il che non aiuta - trasformando l'ultimo mese dell'anno in una sorta di incubo permanente. Fatto di regali acquistati in negozi sovraffollati, ricerca spasmodica sul web o nelle riviste delle ricette natalizie più tradizionali, come il tacchino ripieno perfetto o di quelle più originali, in grado di soddisfare i parenti più esigenti. ...

