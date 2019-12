Atac | Fassina | Consiglio si deve pronunciare sul no

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Roma – "Su, dopo la sentenza del Tar sul referendum dello scorso anno che ha visto, con una scarsissima partecipazione al voto, poco sopra il 10% degli aventi diritto, una netta prevalenza del Si alla possibilita' di gestione del servizio affidata a aziende private, vi sono due strade: il ricorso dell'Amministrazione Raggi aldi Stato oppure il pronunciamento dell'Aula Giulio Cesare. Noi abbiamo sostenuto il No al quesito referendario e chiederemo alComunale di pronunciarsi per confermare l'affidamento del trasporto pubblico di Roma a. Ma il pronunciamento e' dovuto". Cosi', in una nota, Stefanoconsigliere di Sinistra per Roma deputato LeU.