Stefano De Martino torna in prima serata nel 2020 | cosa farà su Rai2

lanostratv

(Di martedì 3 dicembre 2019)Dein tv nelcondurrà insuIl bel conduttoreDeè tra le sorprese inattese di questa stagione televisiva. Il suo approdo a Made in Sud e a Stasera Tutto è Possibile ha contribuito a rivitalizzare entrambi i format, riuscendo a trovare anche una stabilità importante in termini di ascolti. Se attualmente si sta godendo il meritato riposo dopo il grande successo di Stasera Tutto è Possibile, il 9 marzonelladila nuova edizione di Made in Sud. Il programma comico in salsa partenopea è giunto alla sua quattordicesima edizione (le prime quattro stagioni andate in onda su Comedy Central e MTV Italia con Gigi e Ross) e al timone, oltre aDe, ci sarà anche Fatima Trotta. Lo scorso anno sono stati in media 1.836.000 telespettatori, pari all’8,72% di share, a seguireDe ...

ivanburatti : Mastino è la prima maschera de #IlCantanteMascherato. Si aprano le scommesse: Serena Autieri? Ciro Immobile? Maria… - runnerfi : @Olty86 @irene_grandi @MephiTaz Concerto speciale per 25 anni di carriera con vari ospiti: le matte in trasferta, A… - zazoomnews : ‘Avrà una figlia…’: Belen Rodriguez lo confessa in pubblico la dichiarazione sulla storia con Stefano De Martino -… -