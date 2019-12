Reggie Fils-Aime ci parla delle decisioni che hanno portato Nintendo a creare Wii e DS

L'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé risponde ancora alle domande su Mother 3 durante le lezioni alla Cornell University : L'ex presidente di Nintendo of America , Reggie Fils-Aimé , potrebbe essersi ritirato, ma deve ancora risponde re alle domande su Mother 3.Il primo discorso di Reggie alla Cornell University come Leader in Residence si è tenuto la scorsa settimana e i video della lezione sono emersi online, incluso un segmento di domande e risposte in cui L'ex presidente si trova ad affrontare un gioco che ha perseguitato la sua carriera: Mother 3."Mi scusi se ...

Reggie Fils-Aime - l'ex presidente di Nintendo of America - entra nell'International Video Game Hall of Fame : Reggie Fils-Aime, l'ex presidente di Nintendo of America, è entrato a far parte dell'International Video Games Hall of Fame, ricevendo il prestigioso premio Walter Day Lifetime Achievement Award per il suo grande impatto nel panorama Videoludico.Il premio è dedicato a Walter Day, il fondatore della fondazione Videoludica Americana Twin Galaxies. Per l'occasione la International Video Game Hall of Fame ha realizzato un montaggio speciale che ...