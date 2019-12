Infortunio Belotti | allarme Torino | il problema è più grave del previsto

Infortunio Belotti : il capitano granata rimarrà ai box per un problema muscolare : Infortunio Belotti: nuovi esami per il capitano granata che hanno evidenziato un problema muscolare che lo terrà fuori per le prossime partite Brutte notizie per Walter Mazzarri. Andrea Belotti starà lontano dal campo ancora per un po’. Come recita il comunicato ufficiale dei granata, l’attaccante si è sottoposto a nuovi esami che hanno evidenziato un nuovo problema muscolare. «Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione ...

Torino-Inter - Mazzarri : “mi sono arrabbiato sui primi due gol”. Aggiornamenti sull’Infortunio di Belotti : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato mestamente la sconfitta contro l’Inter, ai microfoni di DAZN. “Mi sono arrabbiato parecchio sui primi due gol subiti, la linea si è mossa male e l’Inter non perdona. Siamo andati indietro invece di salire. Sul 2-0 bisognava riaprire la partita, ci siamo sbilanciati un po’ e abbiamo preso il terzo. Potevamo evitare anche quello stando un po’ più attenti ...

Troppa Inter per il Torino : Belotti si arrende ad un Infortunio - Lautaro Martinez - de Vrij e Lukaku piegano i granata : Niente da fare per il Torino contro un’Inter troppo forte: Conte porta a casa tre preziosi punti, granata ko 0-3 La 13ª giornata di Serie A sorride all’Inter: la squadra nerazzurra ha infatti conquistato tre preziosi punti nell’anticipo del sabato sera. La squadra di Antonio Conte è stata autrice di un’ottima prestazione questa sera in campo che ha mandato completamente ko il Torino di Mazzarri. I granata nulla ...