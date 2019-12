Shenmue 3 | Guida ai combattimenti – Consigli e Suggerimenti per vincere

Shenmue 3 – GUIDA COMPLETA : Dopo 18 lunghi anni e grazie ad una campagna Kickstarter per la raccolta dei fondi necessari per lo sviluppo, Shenmue 3 è finalmente disponibile su PC e PS4. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la GUIDA COMPLETA, nella quale troverete tutti i trucchi, soluzioni, consigli ed altro per affrontare al meglio l’avventura. Shenmue 3 – Trucchi e Guide Shenmue 3 prosegue gli eventi lasciati in sospeso 18 anni fa con il ...

Shenmue 3 : Guida all’enigma del campanile nel Villaggio di Bailu : Se avete raggiunto l’enigma del campanile in Shenmue 3, congratulazioni perchè siete alla fase finale del Villaggio di Bailu, pronti per salpare verso nuove avventure e destinazioni, ma prima di tutto bisogna risolvere l’enigma, per questo motivo abbiamo pensato di aiutarvi con la nostra Guida. Come risolvere l’enigma del campanile nel Villaggio di Bailu in Shenmue 3 Una volta sconfitti i teppisti alla dimora ...