Renzi non ha mandato nessuno al vertice di maggioranza sul Mes perché è offeso con il Pd

Renzi : "Governo tiene?Non so - tanti nodi" : 16.25 "Dal punto di vista della tenuta" del governo "non so, ci sono tante questioni.Il Mes, su cui litigano Pd e 5 Stelle, Alitalia, Banca popolare di Bari, la prescrizione". Così il leader di Italia Viva, Renzi. "Noi questa volta non c'entriamo niente", dice riferendosi al Mes."Ieri sera non siamo andati al vertice anche perché abbiamo chiesto un incontro a Conte su sette-otto temi", aggiunge. "Siamo preoccupati di fare le cose bene. Noi ...

Renzi sul governo : “di vertici ogni tre giorni gli italiani son stufi - non è che siamo a seguire una puntata di Beautiful” : Un Matteo Renzi molto su di morale a “Non è l’Arena” di Giletti. L’ex Premier ha parlato soprattutto delle questioni riguardanti il governo. L’impressione che hanno avuto gli italiani è che Matteo Renzi per gioco forza debba stare nel governo. Il suo obiettivo è quello di far crescere il più possibile il suo nuovo partito Italia Viva. Ma se fosse per Renzi già da tempo sia Conte che Zingaretti e soprattutto Di Maio sarebbero dovuti andare ...

Ragusa - indiffeRenziato non ritirato : Ibla invasa da spazzatura : Ragusa, indifferenziato non è stato ritirato, gli studenti non c’erano e Ibla nel fine settimana è stata invasa dalla spazzatura abbandonata

Matteo Renzi a Non è l'arena : "Solidarietà dal Pd su Open? Perché lei se lo aspettava? : Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, Matteo Renzi alla domanda sull'inchiesta sulla Fondazione Open: "Non ha avuto solidarietà dagli ex compagni del Pd?", l'ex premier risponde: "Perché, lei se lo aspettava?". E ancora, continua Renzi: "Qualche attacco dal Partito democratico me lo asp

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – La mancanza di solidarietà degli esponenti del Pd sull'inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto? "Ma di cosa si stupisce? Il Pd sono 7 anni che non mi dà solidarietà, nemmeno su cose più delicate…". Così Matteo Renzi, ospite di Non è l'arena su La7.

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Stoccata di Matteo Renzi alla riforma della prescrizione voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal M5S, che dovrebbe diventare legge dal 1 gennaio ma sulla quale c'è in corso un braccio di ferro nel governo. La prescrizione riscritta dal precedente governo "è un altro pezzo di populismo. In Italia ci sono tre gradi di giudizio, hai diritto ad essere processato. Con la prescrizione

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Di Battista di politica a mio avviso ha sempre capito poco, il Guatemala non gli ha fatto fare meglio. Noi la spina al Governo non l'abbiamo staccata, l'abbiamo attaccata". Lo dice Matteo Renzi, ospite di Non è l'arena su La7.

Fondo salva-Stati - vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Assente Italia Viva - Renzi : “Non abbiamo di che litigare - se la vedano loro” : A Palazzo Chigi ha preso il via il vertice di maggioranza sul Mes. All’incontro sono presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il titolare della Farnesina e capo delegazione del M5s, Luigi Di Maio, il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd, Dario Franceschini, e il ministro della Sanità e capo delegazione di Leu, Roberto Speranza. Presente anche il ministro per lo Sviluppo Economico, ...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Sul Mes "Salvini ha due problemi: innanzitutto l'accordo è stato fatto quando al governo c'erano loro. E' un meccanismo, per me troppo debole, che è stato votato dal Parlamento con una risoluzione nel giugno scorso, dunque con una maggioranza M5S-Lega: Salvini magari era distratto, aveva fatto troppe serate". Lo dice Matteo Renzi, ospite di Non è l'arena su La7. Incalzato

"Il Mes non fa danni all'Italia" - dice Renzi : "Questo accordo lo hanno fatto quando al governo c'erano loro...". Così Matteo Renzi a 'Non è l'arena' su La7 parlando del Mes e riferendosi a Salvini. "Non fa danno all'Italia ma è un sistema che aiuta le banche più in difficoltà che sono quelle tedesche. Ci deve essere un pacchetto. Anche sulla fiscalità dovrebbero esserci le stesse regole", ha spiegato l'ex premier. E sullo scontro verificatosi in Parlamento: "È una ...

Renzi : "Leopolda non è reato. Sardine? Servono anche i salmoni" : Matteo Renzi, nel tritarne mediatico per l’inchiesta sulla fondazione Open che finanziava la Leopolda, stamattina da Pistoia, dove si è tenuta una convention di Italia Viva, è tornato sull’argomento. Ma ha parlato anche di Sardine, ieri 40mila in piazza a Firenze secondo gli organizzatori, Conte bis ed elezioni regionali. Renzi su fondazione Open: 'La mia villa? Finirò di pagare il mutuo con i soldi ...

Sondaggio Pagnoncelli - il primo dato su Renzi e Italia Viva dopo lo scandalo Open : un disastro : Calano tutti i big, ma le brutte notizie sono soprattutto per Matteo Salvini e Matteo Renzi. Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera fotografa una situazione di crisi generalizzata per i leader politici: il gradimento personale premia il premier Giuseppe Conte, al 47% ma in calo di