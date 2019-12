Renzi è il primo nemico di se stesso

Sondaggio Pagnoncelli - il primo dato su Renzi e Italia Viva dopo lo scandalo Open : un disastro : Calano tutti i big, ma le brutte notizie sono soprattutto per Matteo Salvini e Matteo Renzi. Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera fotografa una situazione di crisi generalizzata per i leader politici: il gradimento personale premia il premier Giuseppe Conte, al 47% ma in calo di

Sondaggi - la Lega è il primo partito : 32 - 8%. Il Pd fermo al 19 - 3% - terzo il M5s. Renzi al 5% : La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito, così come il centrodestra la prima coalizione. Lo rivela il Sondaggio settimanale di Index Research realizzato per la trasmissione Piazza Pulita di La7: seppur in testa, il Carroccio cala dello 0,6% in una settimana, passando dal 33,4% al 32,8%. In lieve discesa anche il Pd che si attesta al 19,3% (era al 19,6). Segno positivo, invece, per il Movimento Cinque Stelle che sale dal 16,8% al ...

Roma-Brescia - Fonseca : “nel primo tempo poca intensità”. Poi spiega il ruolo e la gestione di FloRenzi : “primo tempo giocato con poca intensità e aggressività, la squadra era lenta. Meglio nel secondo tempo”. Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Brescia. “Dobbiamo ancora migliorare in tutte le fasi della partita, oggi abbiamo segnato da palle ferme ma abbiamo avuto anche altre situazioni per fare gol”, aggiunge. “Pellegrini e Zaniolo possono giocare ...

Previsioni Meteo Roma : primo weekend di novembre all’insegna del maltempo - piogge torRenziali per 48 ore [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un flusso di aria umida sudoccidentale e instabile che già da qualche giorno sta interessando la Capitale, è destinato a intensificarsi significativamente nelle prossime ore. Dopo le piogge più significative di ieri notte e qualcuna sparsa ancora ieri e fino a questa notte, nelle prime ore mattutine odierne sono intervenute anche delle schiarite, con temporanea fase più stabile. Tregua, però, decisamente ...

Matteo Renzi - il primo eurodeputato che molla il Pd per Italia Viva : sete di poltrone : E' partita la campagna acquisti di Matteo Renzi per imbarcare dal Parlamento e nei consigli regionali forzisti e piddini delusi. Nonostante il "no" categorico di Mara Carfagna, Ernesto Ferrara e Carmelo Lopapa, la trattativa con i berlusconiani va avanti. A Bruxelles si è concretizzato il primo "acq

Sandro Gozi - “il Renziano nel gabinetto del primo ministro francese Philippe è anche consulente per il governo di Malta” : Sandro Gozi non è solo il responsabile per gli Affari europei nel gabinetto del primo ministro francese Edouard Philippe, ma a partire da luglio 2018 ha anche ricoperto l’incarico di consulente personale del premier maltese Joseph Muscat. Secondo quanto rivelato da un’inchiesta congiunta tra Le Monde e il Times of Malta, il renziano ed ex esponente dei governi Renzi e Gentiloni, non solo sta lavorando per l’esecutivo francese, ...

Formula 1 - Isola stupito da Leclerc : “mi sarei aspettato un po’ più di timore reveRenziale al primo anno in Ferrari” : Il responsabile F1 e Car Racing Pirelli ha parlato della stagione di Leclerc, sottolineando di essere rimasto stupito dal suo comportamento La prima stagione di Charles Leclerc in Ferrari si sta rivelando più positiva rispetto alle attese, considerando le due vittorie ottenuta a Spa e Monza, veri e propri templi del motorsport. Photo4/LaPresse Un’annata davvero esaltante per il monegasco, che non ha pagato lo scotto ...

Leopolda 10 - Renzi : “Con Italia Viva mai più signori delle tessere - primo partito senza correnti” : “Italia Viva è il primo partito de-correntizzato. Dalle 18 ci sarà la possibilità di iscriversi al partito, solo on line, non ci sono persone che fanno i signori delle tessere. Il tempo dei signori delle tessere è finito”. A dirlo, dal palco della Leopolda 10, il leader di Iv, Matteo Renzi, che ha aperto i lavori della seconda giornata. “Quando diciamo che quota 100 non va bene non stiamo attaccando gli anziani – ha ...

Alessandra Ghisleri a Tagadà : "Matteo Salvini bollito? No - primo per distacco. Invece Matteo Renzi..." : Siamo a Tagadà, la trasmissione di Tiziana Panella su La7. Ospite in collegamento c'è la sondaggista che non sbaglia mai, Alessandra Ghisleri. Si parla di Matteo Salvini, e la Panella ricorda: "Molti commentatori dicono che è bollito. Lo vediamo stanco e nervoso. Ma cosa dicono i sondaggi? È risalit