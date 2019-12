Mes | Conte | risparmi non sono a rischio | da opposizione notizie false

E sul Mes va in scena l’ennesimo schiaffo di Conte a Salvini : Il secondo atto del "duello" fra Conte e Salvini termina con una vittoria "no Contest" del Presidente del Consiglio. Che ha linearmente difeso un (discutibile) percorso avviato quando al governo c'erano anche i leghisti. Di contro Salvini ha messo sul piatto slogan e propaganda. Glissando allegramente sulle sue responsabilità e su quelle dei suoi colleghi della Lega.Continua a leggere

Mes - Salvini a Conte : "Si vergogni" : 18.12 "Non risponderò agli insulti, mi spiace per lei perché chi vive di rabbia e rancore vive male". Così il leader della Lega, Salvini, rivolgendosi al premier Conte in Aula al Senato dopo l'informativa sul Mes. Salvini accusa: "Chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani è seduto lì". "State riducendo l'Europa a un centro commerciale dove guadagna chi ha già". Poi afferma di condividere le richieste del M5S: "Vogliamo modificare" ...

Mes - Matteo Salvini a valanga contro Conte : "Arrogante e uomo da poco - si vergogni" : "Qualcuno nel governo mente". Matteo Salvini è protagonista di un discorso stringato e violentissimo, contro Giuseppe Conte. Dopo che il premier ha riferito in Aula sul Mes, prende la parola il leader della Lega, che mette subito in evidenza le contraddizioni della maggioranza: "Condivido le richies

Salvini cita Confucio - attacca Conte e carica Di Maio : "Rischi enormi - fermate il Mes" : Matteo Salvini cita Confucio per replicare a Giuseppe Conte. “L’uomo superiore è calmo senza essere arrogante. L’uomo da poco è arrogante senza essere calmo”. Dagli scranni del Senato Matteo Salvini punta il dito contro Giuseppe Conte, denunciando i “rischi enormi” della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), “un trattato che svende il futuro dei nostri figli per ...

Luigi Di Maio non applaude Conte alla Camera poi non va al Senato : sul Mes cade il governo? : Prima non applaude il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, poi Luigi Di Maio diserta il bis al Senato e si asserraglia alla Farnesina per una riunione con i ministri del Movimento 5 Stelle. Sul Mes rischia di crollare tutto l'impianto della maggioranza, dopo un tesissimo summit domenicale a Palaz

Mes - Salvini a Conte : “Si vergogni. Dovrà rendere conto agli italiani - le bugie hanno gambe corte” : "Sabato e domenica saremo in mille piazze italiane per raccogliere le firme necessarie per fermare il trattato e impedirvi di barattare il futuro dei nostri figli con le vostre poltrone. Da avvocato del popolo mi aspettavo attenzione per ciò che il popolo pensa. Ma il tempo è galantuomo e le bugie hanno le gambe corte. Un giorno l'Italia vi chiederà conto, e non vorrei essere nei vostri panni. In Umbria hanno già dato un giudizio su di lei, ...

Salvini spara su Conte e apre ai 5S 'Mes - condivido le vostre richieste' : "E' seduto li', chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani...". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula di Palazzo Madama sul Mes, additando il premier Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Mes - la replica di Meloni a Conte : «Continua a mentire su tutto» : Giorgia Meloni in Aula alla Camera replica duramente all’attacco del premier Conte che, durante la sua informativa sul Mes, si era difeso dagli attacchi di “tradimento” per aver, secondo le opposizioni, avvalorato le modifiche al fondo salva Stati senza l’approvazione del Parlamento. Attacca Meloni: «O il trattato è emendabile e vedremo se ci saranno modifiche o come dice Gualtieri “tutto è chiuso”? Lei, ...

Mes - Conte all'attacco : «Tutti i ministri del precedente governo sapevano». Salvini : a rischio risparmi degli italiani : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

Mes - Lega : "Conte Pinocchio".Aula sospesa : 17.18 "Conte Pinocchio", è la scritta che appare sul cartello che si passano di mano in mano i senatori della Lega durante le comunicazioni di Conte sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. La presidente del Senato, Casellati, chiede la rimozione del cartello. Ma poi nota anche un piccolo pupazzo con le fattezze del personaggio di Collodi. E dice: "C'è un Pinocchio in Aula". E i leghisti, tutti in piedi, indicando Conte urlano in coro: ...

Margini stretti per l'Italia sul Mes. L'Ue apre a un breve rinvio - non sui contenuti : “La firma del Trattato sul Mes a dicembre non è necessaria, può avvenire uno due-mesi più tardi”, dicono fonti europee coinvolte nel negoziato dell’Eurogruppo a Bruxelles. Nel giorno in cui Giuseppe Conte affronta in Parlamento la maggioranza spaccata sulla riforma del cosiddetto Fondo salva Stati, l’Europa gli tende la mano: meglio un rinvio del Mes oggi che un Salvini premier domani. Ma i ...

Conte alle Camere sul Mes : “Contro di me accuse infamanti - tutti sapevano” : Il premier riferisce in Parlamento sul tema del fondo Salva-Stati: “Sarei uno spergiuro perché venuto meno al vincolo di essere fedele alla Repubblica”. Le opposizioni attaccano: “Era già stato approvato, si dimetta” “È stato detto che il Mes servirebbe solo a beneficiare le banche altrui e non le nostre. È stato anche detto che il […] L'articolo Conte alle Camere sul Mes: “Contro di me accuse infamanti, ...