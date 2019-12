L’ex presidente del Consiglio Berlusconi ai tifosi del Monza | “Scusatemi | vi devo

In Sudan è stata approvata una legge per sciogliere il partito delL’ex presidente Omar al Bashir : Il governo di transizione del Sudan ha approvato una legge per sciogliere il partito dell’ex presidente Omar al Bashir, deposto con un colpo di stato lo scorso aprile dopo 30 anni di governo. La legge prevede che venga nominata una

Un tribunale brasiliano ha confermato in appello la condanna per corruzione contro L’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva : Un tribunale brasiliano ha confermato in secondo grado la condanna per corruzione contro l’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che all’inizio di novembre era stato liberato dopo avere trascorso più di 18 mesi in prigione. Lula era stato condannato

Il Seregno vuole Borriello - la replica delL’ex attaccante al presidente Erba è tremenda : “fumi di meno” [FOTO] : Il presidente del Seregno aveva dichiarato nei giorni scorsi di seguire Borriello, la replica dell’ormai ex attaccante non si è fatta attendere “Seguiamo Borriello e tra qualche giorno arriva Obinna“, con queste parole Davide Erba ha infiammato il mercato del Seregno, società di Serie D che lui stesso controlla. Dichiarazioni impegnative, che hanno però immediatamente trovato la replica dell’ex attaccante italiano, ...

Bpm - L’ex presidente Ponzellini assolto dall’accusa di associazione per delinquere. Prescritta la corruzione : l’ex presidente di Bpm Massimo Ponzellini è stato assolto dall’accusa di associazione per delinquere nel processo d’appello con al centro i presunti finanziamenti illeciti concessi dall’istituto tra il 2009 e il 2011. Lo ha deciso la seconda sezione della Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado. Il reato di corruzione privata, per il quale nel dicembre 2017 in primo grado era stato condannato ad un anno e sei mesi, è ...

Germania - ucciso a coltellate il figlio delL’ex presidente federale Richard von Weizsaecker : Un uomo di 57 anni ha accoltellato e ucciso il figlio dell’ex presidente federale tedesco Richard von Weizsaecker. Fritz von Weizsaecker, 59 anni, primario di medicina interna, è stato aggredito mentre stava tenendo una conferenza martedì sera nella clinica di Schlosspark, a Charlottenburg, quartiere di Berlino, davanti a una platea di circa 20 persone. Un poliziotto in borghese presente tra gli spettatori è intervenuto per tentare di ...

Chi è Gaetano Miccichè? Biografia delL’ex presidente della Serie A : Chi è Gaetano Miccichè? Biografia dell’EX presidente della Serie A Gaetano Miccichè NON è più il presidente della Lega di Serie A. A riportare l’indiscrezione è direttamente il portale online di Calcio e Finanza, dove si legge che la decisione è già stata comunicata ai suoi più stretti collaboratori. La notizia sta rimbalzando su tutti […] Leggi tutto L'articolo Chi è Gaetano Miccichè? Biografia dell’EX presidente della ...

Indagine sulla Fondazione Open - per il Riesame il sequestro di documenti alL’ex presidente Bianchi è “del tutto legittimo” : “Il sequestro è del tutto legittimo” e ha rispettato “il criterio di adeguatezza e proporzionalità” previsto dalla legge. È quanto ha deciso il tribunale del Riesame in merito al sequestro di documentazione e materiale informatico – tra cui un pc, un iPad e un iPhone – eseguito dalla guardia di finanza lo scorso settembre nello studio dell’avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione Open nata per ...

Stadio Roma - torna libero L’ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito : Dopo sei mesi torna in libertà Marcello De Vito, ex presidente dell’Assemblea capitolina. L’ex esponente del Movimento 5 stelle, espulso da Luigi Di Maio dopo l’arresto, era stato accusato di corruzione lo scorso marzo nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il tribunale ha infatti accolto una istanza del difensore di De Vito, Angelo Di Lorenzo. Per l’ex presidente dell’Assemblea capitolina il ...

Usa - Trump contro L’ex ambasciatrice a Kiev mentre testimonia al Congresso : tutti contro il presidente. “Intimidire un testimone è reato” : Non solo le parole davanti alla commissione di Marie Yovanovitch e l’indagine sul suo avvocato Rudy Giuliani, ma anche quel tweet frettoloso che è finito subito davanti alla commissione Intelligence della Camera sull’Ucrainagate. Un venerdì nero per Donald Trump. Una delle peggiori giornate da quando è arrivato alla Casa Bianca. Il suo attacco all’ex ambasciatrice Usa a Kiev Yovanovitch (“Ha fatto male ovunque è andata”) ...

L’ex presidente della Bolivia Evo Morales è arrivato in Messico e ha detto di aver chiesto asilo politico al paese : L’ex presidente della Bolivia Evo Morales è arrivato a Città del Messico e ha detto di aver chiesto asilo politico al paese perché la sua vita è in pericolo. Morales ha raggiunto il Messico a bordo di un aereo dell’aeronautica

Bolivia - Morales scappa in Messico : scontri e atti di vandalismo - esercito nelle strade. L’ex presidente : “È colpo di Stato” : “Sorelle e fratelli, parto per il Messico. Mi ferisce lasciare il Paese per ragioni politiche, ma sarò sempre vigile. Presto tornerò con più forza ed energia”. Il Messico gli ha concesso asilo e l’ex presidente Boliviano Evo Morales è partito da La Paz diretto a Città del Messico. Se ne va parlando di “colpo di Stato” sostenuto dai militari, mentre nel Paese permane un clima di incertezza, caos istituzionale e ...

Usa - L’ex presidente Carter ricoverato per un’operazione alla testa : Il 6 ottobre era caduto in casa, dagli esami è stata individuata una massa che gli preme sul cervello

Bolivia - L’ex presidente Morales chiede asilo in Messico. Elezioni entro il 22 gennaio : La vicepresidente del Senato Anez assume i poteri di capo di Stato ad interim per convocare le Elezioni