Il Napoli come l’Inter post triplete | De Laurentiis non ha tagliato i rami Ora scelga la

(Di lunedì 2 dicembre 2019) C’è poco da stare ad analizzare, le dichiarazioni-partita di Carlo Ancelotti hanno evidenziato una frattura tra lui e i calciatori. Soprattutto a Sky, l’allenatore ha inanellato una serie di affermazioni piuttosto esplicite. Ne sono state tante. Possiamo scegliere questa: Sono i giocatori che si devono sentire responsabili, io me ne prendo gran parte, però poi in campo ci vanno i giocatoti. Dal mio punto di vista devono andare in campo con chiarezza e questa la gliela devo dare io e loro ci devono mettere del loro e secondo me non ce lo stanno mettendo o solo in parte. Ma qui ne trovate molte altre, e anche in conferenza stampa. Per oggi, il tecnico ha convocato una riunione con i calciatori. Era previsto il giorno di riposo. Invece si vedranno giocatori e allenatore. Il confronto tra la prestazione di Liverpool e quella contro il Bologna, è imbarazzante. Cosìè ...

