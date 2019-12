E' stata riaperta la A6 verso Savona

A6 Torino Savona - riaperta la carreggiata sud nel tratto tra Altare e il bivio con la A10 : era stata chiusa per la frana in movimento : È stata riaperta questa mattina all’alba la carreggiata sud dell’Autostrada A6 Torino-Savona nella tratta tra Altare e il bivio per la A10, chiusa domenica pomeriggio in via precauzionale per i segnali di allarme giunti dai sensori posti sulla frana che il 24 novembre scorso ha fatto crollare una porzione di circa trenta metri del viadotto in carreggiata nord. La circolazione è ripresa intorno alle 5.30, a doppio senso di marcia, ...

Maltempo Trentino : riaperta la statale 350 Folgaria – Val d’Astico : riaperta la statale 350 Folgaria – Val d’Astico, chiusa per una frana dovuta al Maltempo. Da domani, nei giorni lavorativi tra le ore 8 e le 18 – informa la Provincia – il transito verra’ regolato mediante un senso unico alternato, per consentire di ultimare i lavori. Permangono alcune chiusure per frane o pericolo caduta piante e sono ancora in attività alcuni cantieri per la sistemazione di frane, smottamenti o ...

Maltempo Alto Adige : riaperta statale Venosta - la situazione resta critica : La strada statale della val Venosta e’ stata riaperta a senso unico alternato, come in precedenza anche la statale della val Pusteria. La strada della val Badia rimane chiusa. La val Senales rimane percorribile fino a Madonna di Senales, oltre la strada e’ bloccata. La ferrovia della Venosta e’ nuovamente aperta. La statale della Pusteria e’ a una corsia fra Chienes e San Lorenzo di Sebato. “La situazione rimane di ...

In Thailandia è stata riaperta la grotta in cui rimasero intrappolati i 12 ragazzini e il loro allenatore : Venerdì mattina in Thailandia è stata riaperta la grotta Tham Luan Nang Non di Mae Sai, quella in cui nel giugno del 2018 dodici ragazzini e il loro allenatore di calcio rimasero intrappolati per più di due settimane. La grotta è