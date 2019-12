Cellino | “Balotelli? A gennaio è libero di andare via gratuitamente Se parte abbiamo

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Situazione complicata in casa Brescia. Dopo le tre sconfitte consecutive, senza segnare nemmeno un gol, Massimosta per prendere la decisione di esonerare Fabio Grosso per far tornare sulla panchina delle Rondinelle Eugenio Corini. Il presidente si aspettava una svolta con il cambio di allenatore, cosa che non è arrivata. Complicata anche la gestione del caso Balotelli. L’attaccante è tornato nella sua città per rilanciarsi. Una scelta coraggiosa e, per certi versi, matura. Ma finora il rendimento di SuperMario è stato altalenante. Inoltre Balotelli è stato protagonista, suo malgrado, di cori razzisti a Verona. Proprio su questo episodio il presidentese n’era uscito con una battuta infelice. Raggiunto dai microfoni de “Le Iene” il numero uno del Brescia ha puntualizzato: “La battuta sul fatto che è nero? Volevo sdrammatizzare. Non ...

