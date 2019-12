All' Università di Siena c' è un professore filonazista a titolo personale

Allarme smog in Iran : a Teheran scuole e università chiuse - partite di calcio cancellate : Le scuole e le università della provincia di Teheran sono rimaste chiuse oggi a causa dell’inquinamento dell’aria che ha raggiunto livelli allarmanti. La misura per tutti gli istituti, inizialmente prevista solo per oggi, è stata prolungata anche a domani. Lo hanno reso noto le autorità Iraniane che hanno chiesto alla popolazione, specialmente alle persone a rischio, di restare al chiuso. cancellate oggi anche due importanti partite ...

Parigi - ratti e insetti banchettavano con migliaia di corpi in putrefazione. Scandalo Alla facoltà di medicina dell’università Paris-Descartes : migliaia di corpi ammassati uno sopra all’altro, in fase di putrefazione, alla mercé di ratti e insetti in stanze dove si respirava un odore pestilenziale. Succede alla prestigiosa facoltà di medicina Parigi-Descartes e a pubblicare la macabra storia ambientata nelle sale del Centro dei doni dei corpi (Cdc) è stata un’inchiesta del settimanale francese L’Express. Nelle sale venivano custoditi, senza rispettare le più basilari ...

Nicolas Vaporidis - Costanzo suo professore All’università : “Esame proprio brutto” : Nicolas Vaporidis e la confessione su Maurizio Costanzo: è stato un suo studente universitario Nicolas Vaporidis è stato ospite al Maurizio Costanzo Show e ha fatto una confessione sul conduttore. L’attore non era solo, ma insieme a tutto il gruppo con cui sta portando nei teatri il musical Full Monty. Oltre a parlare dello spettacolo, […] L'articolo Nicolas Vaporidis, Costanzo suo professore all’università: “Esame ...

Tecnologie brevettate e sicurezza alimentare : l’innovazione del Metodo Cuomo raccontata All’Università di Perugia : I nuovi trend della filiera della carne, come le produzioni biologiche, no OGM e Antibiotic-free, che non rappresentano più una gamma di nicchia per il consumatore ma una vera e propria “esigenza salutistica”: sono le tematiche affrontate, venerdì 22 novembre, all’interno del seminario “From farm to fork: nuovi trend per la filiera carne” organizzato dalla FIDSPA – Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale, presso l’Aula ...

La fuga degli universitari italiani All’estero : Perché scegliere un dottorato di ricerca all’estero e perché agli studenti italiani “conviene” In un mercato del lavoro che finisce, inevitabilmente, per “deprimere” le eccellenze italiane per ricondurle a mera normalità, uno degli effetti più dirompenti per l’economia italiana arriva proprio dall’intensificarsi dei fenomeni migratori verso l’estero. E proprio mentre la politica italiana si ...

Proteggere l’ambiente in Calabria : un seminario di studi All’Università Mediterranea : Martedì 26 Novembre alle ore 9, presso l’aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (località Feo di Vito), avrà luogo un seminario di studi sul tema: “Proteggere l’ambiente in Calabria”. Il seminario è promosso congiuntamente dal Dipartimento di Agraria e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal). I lavori saranno introdotti per il Dipartimento di Agraria dal ...

I Pokémon e gli eSport sbarcano All'università con PokéUniversity : I Pokémon e gli eSport arrivano all'università con un'iniziativa tutta da scoprire in un comunicato molto interessante:Quello dei Pokémon è indubbiamente uno dei franchise più amati e conosciuti al mondo: in oltre 20 anni di carriera, i mostriciattoli tascabili nati dalla mente del giapponese Satoshi Tajiri hanno generato una quantità davvero spropositata di merchandise, serie animate, libri, fumetti e, soprattutto, videogiochi, tra cui gli ...

“Greta arriva dal 1898 per salvarci dAll’autodistruzione” : la teoria che rimbalza sui social per via di una foto dell’università di Washington : Greta Thunberg viaggia per mari e oceani, per nazioni e summit internazionali sul clima e l’ambiente. Ma Greta viaggia anche nel tempo e sarebbe arrivata direttamente dal 1898 per salvarci dall’autodistruzione. E una fotografia in bianco e nero lo proverebbe. È la nuova, bizzarra, teoria con al centro la figura della giovane attivista svedese. Su Twitter e sui vari social nelle ultime ore è diventato virale uno scatto ritrovato nell’archivio ...

Laurea honoris causa a Patti Smith dAll’Università di Padova - la sacerdotessa insignita al Palazzo del Bo : L'Università di Padova ha scelto di conferire la Laurea honoris causa a Patti Smith in Lingue e Letterature Americane ed Europee. La cerimonia si terrà giovedì 28 novembre presso il Palazzo del Bo e per l'occasione la sacerdotessa terrà un concerto-reading il giorno precedente, alle 21 di mercoledì 27 novembre, alla Sala dei Giganti di Palazzo Liviano. La notizia era già trapelata nel mese di giugno su Ilbolive.unipd.it, quando in un ...

PATTI SMITH : la sacerdotessa del rock ottiene la Laurea Honoris Causa in Lingue dAll’università degli Studi di Padova : PATTI SMITH riceverà la Laurea Honoris Causa in Lingue e Letterature Europee ed Americane dall’università degli Studi di Padova, 28 novembre. Concerto per il corpo accademico il 27 novembre, Padova. La cerimonia di consegna della Laurea si terrà lunedì 28 novembre 2019 alle ore 17 nell’Aula Magna di Palazzo Bo a Padova (via VIII Febbraio, 2) “Per PATTI la parola è dialogo fra arte e società, sospesa fra il sussurro religioso e l’urlo ...

Hong Kong - scontri violenti All’Università : camion in fiamme. Manifestanti asserragliati al Politecnico : Nella notte tra il 17 e il 18 novembre i Manifestanti hanno incendiato un furgone blindato mentre la polizia tentava di disperdere le proteste nel campus della Hong Kong Polytechnic University. Nell’Università erano asserragliati circa 200 Manifestanti, attrezzati con archi, frecce e bombe molotov. Poi, nella mattinata del 18 novembre, i Manifestanti hanno tentato di lasciare il campus dopo che il presidente del Politecnico aveva riferito ...