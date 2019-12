ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sono probabilmente scivolati sul ghiaccio i duedopo essere precipitati durante un’escursione in montagna,, nel Pescarese. Il decesso è stato constatato dal medico del 118, intervenuto con l’elicottero. È in corso il recupero dei corpi da parte del Soccorso alpino (Cnsas) e vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.e trasportato in ospedale i duedi escursione, che subito dopo l’incidentelanciato l’allarme. #Abruzzo: recuperato questa mattina il corpo senza vita dell’escursionista disperso sul Gran Sasso.Majella, poco fa, un altro intervento del #SoccorsoAlpino per recuperare i corpi di duedeceduti dopo essere, presumibilmente, scivolati sul ghiaccio. pic.twitter.com/tT08wApjzC — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas official) December 1, 2019 È stato trovato morto ...

Noovyis : (Pescara, morti due escursionisti sulla Maiella. Soccorsi altri due compagni che hanno lanciato l’allarme) Playhit… - TutteLeNotizie : Pescara, morti due escursionisti sulla Maiella. Soccorsi altri due compagni che hanno… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Pescara, morti due escursionisti precipitati sulla Maiella #maiella -