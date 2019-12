LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA | Mayer scalza Paris e si porta in

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42 Gara perfetta per, domina e sial comando con 40 centesimi di vantaggio su. Anche oggi sfuma la vittoria per l’azzurro. 20.42 0.33 di vantaggio,sta volando. 20.41 Al primo intermedioè dietro di 18 centesimi, ma davanti di 5 al secondo.trema. 20.40 Hannes Reichelt conclude nono a 1″21. Ora Matthias, l’austriaco più pericoloso di quelli rimasti. 20.39 17 centesimi il ritardo del veterano austriaco al primo rilevamento, già 47 al secondo. Non dovrebbe far paura. 20.39 Kilde fa tremarenella parte alta, poi è quarto a 0.36 all’arrivo. Ora il 39enne austriaco Reichelt. 20.38 Sei centesimi di ritardo al terzo intermedio per Kilde, 36 al quarto! 20.37 Kilde ha già 4 centesimi di vantaggio al primo intermedio, addirittura 21 al secondo. 20.36 Tocca al norvegese Kilde, una ...

