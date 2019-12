L’Inter sorpassa la Juve e sale al primo posto in classifica 2 a 1 contro la Spal

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) È sorpasso in vetta allacon l’Inter che, dopo la vittoria internala, scavalca lantus, fermata in casa dal Sassuolo sul 2 a 2 dopo che i neroverdi erano passati in vantaggio. Il Milan rompe il tabù in trasferta e al Tardini supera il Parma per 1 a 0, mentre la Lazio batte l’Udinese 3 a 0 all’Olimpico. Doppietta di Lautaro Martinez e l’Interin vetta A brillare a San Siro è il solito Lautaro Martinez che conferma lo strepitoso momento di forma. Entrambi suoi i gol che regalano i tre punti ai ragazzi di Conte. Prima con un diagonale che batte un incolpevole Berisha, colpendo il palo prima di finire in rete. Poi con un bel colpo di testa su cross dalla destra. Solo la splendida rete di Valoti, che al ’50 si lancia in un’azione personale in area avversaria concludendo in rete, tiene i nerazurri sulle spine fino al ...

Fagio83 : RT @sano80: Messi sotto dal Sassuolo in casa per 80 minuti. Il Sarrismo finora è un bluff, andiamo avanti a culo o a giocate individuali. E… - sano80 : Messi sotto dal Sassuolo in casa per 80 minuti. Il Sarrismo finora è un bluff, andiamo avanti a culo o a giocate in… - SimoniManoli : @VarennaC Ed ora l'inter ci sorpassa -