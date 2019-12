CorSport | Mihajlovic ha chiesto più coraggio alla squadra prima della partenza per Napoli

ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sinisanon sarà presente questo pomeriggio al San Paolo con il suo Bologna, ma, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto le ultime raccomandazioni. Quello che pretenderà Sinisa dal Bologna lo ha dichiarato senza mezzi termini anche venerdì, perché la partita la puoi anche perdere ma per niente al mondo devi sbagliare la prestazione. Sul piano dell’atteggiamento e dell’attenzione, soprattutto. E per atteggiamento Miha intende la voglia di esseresi e propositivi, di andare a pressare alto gli avversari, di prendersi le proprie responsabilità anche nelle giocate, perché il compitino non può e non deve più bastare. È chiaro che per quanto riguarda la partita didobbiamo prendere in considerazione anche lo spessore dell’avversario, che é di un’altra categoria rispetto a ...

