Torino 2019 | vince A White White Day | Giuseppe Battiston e Stefano Fresi sono i migliori

Torino Film Festival premi 2019 - vincono i “fratelli del cinema italiano” Fresi e Battiston con “Il grande passo” : Torino Film Festival i premi italianiIl Torino Film Festival chiude il ciclo delle rassegne cinematografiche italiane. La 37esima edizione porta. Tra i premi assegnati dalla madrina di chiusura Carolina Crescentini, spiccano i fratelli del cinema italiano Stefano Fresi e Giuseppe Battiston. Per la prima volta insieme, spesso scambiati per la loro somiglianza, vincono la palma di migliori attori per “Il grande passo”. Nel cast del ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019-2020 : vittorie in trasferta di Palermo e Torino negli anticipi : L’ottava giornata della Serie A1 di Basket femminile si è aperta con due anticipi, che hanno visto in entrambi i casi due vittorie in trasferta. La prima è quella di Palermo, che ha espugnato il campo di Costa Masnaga per 62-53; mentre la seconda è quella di Torino, che ha superato Bologna per 85-77. Importante successo di Palermo, che sale a quota quattro punti e raggiunge in classifica proprio la formazione lombarda. Una partita ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019-2020 : vittorie in trasferta di Palermo e Torino negli anticipi : L’ottava giornata della Serie A1 di Basket femminile si è aperta con due anticipi, che hanno visto in entrambi i casi due vittorie in trasferta. La prima è quella di Palermo, che ha espugnato il campo di Costa Masnaga per 62-53; mentre la seconda è quella di Torino, che ha superato Bologna per 85-77. Importante successo di Palermo, che sale a quota quattro punti e raggiunge in classifica proprio la formazione lombarda. Una partita che si è ...

Calendario Grand Prix pattinaggio artistico Torino 2019 : come acquistare i biglietti e tutti gli orari : A distanza di dodici anni torna a Torino il pattinaggio che conta. Da giovedì 5 dicembre a domenica 8 si svolgeranno infatti nel mitico PalaVela le Finali della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura. Previsti tantissimi spettatori da tutte le parti del mondo per ammirare le prove di stelle come Yuzuru Hanyu, Alena Kostornaia, Wenjing Sui-Cong Han e Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Secondo quanto ...

“Aerospace & defense meetings 2019” : oggi taglio del nastro all’Oval Lingotto di Torino : Al via il taglio del nastro degli “Aerospace & defense meetings 2019”, oggi e domani all’Oval Lingotto di Torino. “Stiamo lavorando per rendere l’aerospazio una delle leve per lo sviluppo di quell’industria di eccellenza del Piemonte e dell’Italia che sa essere protagonista nel mondo. Gli ADM sono una manifestazione che acquisisce sempre più importanza, e questo vuol dire che serve alle aziende per incrementare il volume di ...

Pattinaggio di figura – Presentata a Torino la finale di Isu Grand Prix 2019-20 : A Palazzo Madama la presentazione della tappa finale del circuito internazionale in programma al Palavela dal 5 all’8 dicembre Si è tenuta oggi a Palazzo Madama, a Torino, la conferenza stampa di presentazione della ISU Grand Prix of Figure Skating® Final (Junior & Senior) 2019, l’ultimo atto del circuito internazionale in programma al Palavela dal 5 all’8 dicembre 2019. Sono intervenuti alla conferenza stampa la ...

Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix Torino 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo tanti anni torna finalmente il Grande Pattinaggio a Torino. Dal 5 all’8 dicembre il Palavela, teatro delle Olimpiadi del 2006, ospiterà infatti le Finali della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura. Sul ghiaccio del capoluogo piemontese saranno presenti tutti i big della disciplina, pronti a sfidarsi nelle rispettive categorie: tra gli incontri più attesi impossibile non citare quello tra il ...

T-Fast 42 k – Maratona Città di Torino 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi domenica 24 novembre si corre la T-Fast 42 k – La Maratona della Città di Torino. La 42 km nel capoluogo piemontese sarebbe dovuta andare in scena tre settimane fa ma è stata posticipata a oggi per i tanti eventi concomitanti in Città, si preannuncia grande spettacolo con circa 2000 podisti che si cimenteranno in questo evento: partenza alle ore 09.30 presso la Piazza San Carlo e arrivo in Piazza Castello. Percorso pianeggiante con ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : tutto facile per l’Inter - Torino battuto 3-0 : Tanta pioggia, un campo ai limiti della praticabilità, ma l’Inter esce benissimo anche dalla tredicesima giornata del campionato di Serie A di Calcio 2019-2020. I nerazzurri infatti non hanno avuto problemi nello sbarazzarsi a domicilio del Torino: un 3-0 nettissimo in terra piemontese per i nerazzurri che restano con il fiato sul collo nei confronti della capolista Juventus. Situazione messa in chiaro sin dai primi minuti. Al 12′ si ...

LIVE Torino-Inter 0-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria convincente dei nerazzurri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Torino-Inter 0-3 GLI highlights DI Torino-Inter 0-3 22.54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: TORINO (3-5-2): Sirigu 7; Izzo 5, Nkoulou 5, Bremer 4.5 (Ola Aina 5); De Silvestri 6, Meité 4.5, Lukic 5.5, Baselli 5 (Berenguer 6), Ansaldi 5.5; Belotti s.v. (Zaza 5), Verdi 5. All.: Mazzarri 5. INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Godin 6, De Vrij 7, Skriniar ...

LIVE Torino-Inter 0-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Lukaku vicino alla quarta rete : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Brutta partita del Torino senza mordente esce sotto i fischi del suo pubblico e perde Belotti per infortunio, anche l’Inter perde Barella per infortunio ma vince una partita dominata dall’inizio alla fine senza mai essere veramente impensierita. 92′ Fine della partita Torino-Inter 0-3. 91′ Partita che oramai attende solamente il fischio finale. 90′ Ci ...

LIVE Torino-Inter 0-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Lukaku firma il tris! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57′ Fuori Bremer dentro Ola Aina per il Torino. 55′ Brutto Torino veramente male, solamente cross con una difesa senza marcature preventive. 53′ Gooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuu, Brozovic verticalizza per Lukaku che incrocia sul secondo palo bucando Sirigu, Torino-Inter 0-3. 51′ De Silvestri dalla destra crossa per Zaza che di testa non inquadra la ...

LIVE Torino-Inter 0-2 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : infortunio di Barella alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.46 L’Inter con due verticalizzazioni si porta avanti di due reti e gioco discretamente bene, nota dolente l’infortunio di Barella al ginocchio che sarà da valutare. Torino che perde Belotti ad inizio partita per infortunio e non riesce ad organizzare una efficace risposta alle reti dell’Inter ma manca ancora molto alla fine della partita. A tra poco per il secondo ...

LIVE Torino-Inter 0-2 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : raddoppia De Vrij per i nerazzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39′ Ancora Verdi per Ansaldi che prova a tirare al volo ma la palla finisce fuori di molto. 37′ Verdi prova il lancio per Zaza che stoppa male il pallone e perde palla. 35′ Giallo per Lautaro Martinez che durante il gioco fermo tira il pallone in porta. 33′ Gooooooooooooooooool, De Vrijjjjjjjjjjjjjjj, sul corner seguente battuto corto da Brozovic il centrale olandese si ...