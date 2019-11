Pensioni | Durigon Lega | ‘Grazie a Quota 100 aumento occupati’

Pensioni - Durigon (Lega) : ‘Quota 100 essenziale per ricambio generazionale’ : Continua lo scontro politico sulla riforma delle Pensioni, mentre con la manovra economica e finanziaria per il 2020 si va verso la riconferma delle sperimentazioni delle Pensioni anticipate con Opzione donna, Quota 100 e Ape social. Ad accendere il dibattito in queste ore è soprattutto la Quota 100, introdotta dal precedente governo gialloverde che consente l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di contributi. Italia Viva, ...