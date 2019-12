L'uomo in piedi. Quando la legge è ingiusta - disobbedire è un dovere : Movimento dal sottosuolo in collaborazione con Arci Cazzago San Martino e Anpi zona Franciacorta presentano: "L'uomo in piedi" Spettacolo- Azione di supporto al sindaco di Riace Mimmo Lucano. Testi e musiche di disobbedienza civile e politica con il libro RIACE. MUSICA PER L'UMANITA', MIMESIS EDIZIONI a cura di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici. Parte del ricavato del libro sarà devoluto a sostegno della Fondazione Riace - E' ...

Statale 16 a Bari nelle vicinanze di Torre a Mare - uomo travolto e ucciso mentre attraversa a piedi di notte la tangenziale : Un’altra tragedia si è consumata nella notte appena trascorsa sulla Statale 16 a Bari nei pressi di Torre a Mare . Un uomo è stato travolto e ucciso mentre cercava di attraversare a piedi la tangenziale nei pressi dell’uscita Torre a Mare – Noicattaro sulla Statale 16. L’uomo morto sul colpo è uno straniero di 36 anni. In pochi minuti, erano le 24, sono giunte diverse ambulanze. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro ...

Il conducente dell’autobus vede salire un uomo con un bambino che piange - guarda i piedi del bambino e chiama la polizia : Una vicenda drammatica ma con un lieto fine quella che stiamo per raccontare e che è accaduta a San Francisco, negli Stati Uniti d’America. Il conducente di un autobus, Tim Watson ha visto salire sul mezzo un uomo con un bambino in braccio di circa tre anni. Il bambino sembrava disperato e piangeva molto. Il conducente, che qualche ora prima aveva sentito per radio la notizia che un bambino era stato rapito si è allarmato ed ha avuto ...

Giallo in aeroporto - uomo trovato morto con mani e piedi legati : Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di domenica 20 ottobre in un parcheggio dell'aeroporto di Linate, a Milano

Linate choc : uomo trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto con mani e piedi legati : choc all'aeroporto di Linate. Un uomo è stato ritrovato morto nel parcheggio P2 con mani e piedi legate. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senzatetto da tutti conosciuto...

Bari - attraversa a piedi la SS16 : uomo travolto e ucciso in tangenziale da un mezzo pesante : L'incidente è avvenuto lungo la statale SS16 a Bari. Un uomo è stato travolto da un mezzo pesante sulla tangenziale nord, all'altezza dello svincolo di Santa Fara. La vittima avrebbe attraversato la carreggiata mentre sopraggiungeva un autocarro che non ha potuto evitarlo. Traffico paralizzato.Continua a leggere

Germania - spari a Halle : 2 morti. Preso un uomo - due in fuga a piedi. L'estrema destra online : «Il killer è un santo» : Sparatoria ad Halle, nella Germania dell'Est. Sono almeno due le persone morte nell'attentato davanti a una sinagoga: si tratta di un uomo colpito vicino a un fast food kebab e di...

Germania - spari a Halle : 2 morti. Preso un uomo - due in fuga a piedi. L'estrema destra online : «Il killer è un santo» : Sparatoria ad Halle, nella Germania dell'Est. Sono almeno due le persone morte nell'attentato davanti a una sinagoga: si tratta di un uomo colpito vicino a un fast food kebab e una...

Germania - spari a Halle : 2 morti. «Gli assalitori volevano entrare nella sinagoga». Preso un uomo - due in fuga a piedi : www.ilmessaggero.itSparatoria ad Halle, nella Germania dell'Est. Sono almeno due le persone morte in un attentato davanti a una sinagoga e a un fast food kebab. Una persona sarebbe stata...