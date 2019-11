Genova | gli eredi del partigiano al Comune | Non intitolate quel ponte a

A26 - ingorghi verso Genova : incolonnamenti di tir e auto. Zingaretti : “Assumere migliaia di ingegneri per controllare le autostrade” : Lunghi incolonnamenti attorno a Genova, tir ‘scaglionati’ a Ventimiglia e tempi ancora non chiari sulla riapertura piena dei 30 chilometri di A26, chiusi domenica sera e parzialmente percorribili da lunedì mattina a causa delle verifiche di Autostrade dopo la ‘segnalazione’ della procura sul degrado dei viadotti Fado e Pecetti. Continuano le ripercussioni sulla Liguria causati da quella che i magistrati genovesi ...

Maltempo Genova : rio Fegino sorvegliato speciale ma domani scuole aperte : Il Centro Operativo Comunale di Genova si è riunito nel pomeriggio di oggi e, sulla base dell’aggiornamento di stato di allerta per temporali e piogge diffuse giallo dalle 3 alle 7.59 e arancione dalle 8 alle 18 mercoledì 27 novembre sul territorio del Comune di Genova, diramato dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. È stato istituito il ...

Per il consigliere comunale di Genova le persone intrappolate nel maltempo sono “babbi di minchia” : Sergio Gambino, consigliere comunale di Genova con delega alla Protezione Civile, non ha trovato di meglio che definire "babbi di minchia" delle persone intrappolate all'interno delle proprie automobili in un sottopasso allagato. L'amministratore ha pronunciato la frase parlando con il governatore Giovanni Toti.Continua a leggere

Inchiesta sui viadotti : chiusa l'A26 a Genova : "Ponti a rischio rovina". Toti : "Siamo tornati agli anni '30" : La decisione presa per le pessime condizioni del Pecetti e del Fado. Il capoluogo ligure è isolato. Tutti i consigli e le alternative per la viabilità. Adp: "Il Porto in queste condizioni non può resistere più di una settimana". Autostrade: "Proveremo a riaprire domani almeno una...

Il 5G di TIM arriva anche a Genova : disponibili da oggi i primi servizi per aziende e famiglie : Da oggi TIM porta il 5G anche a Genova, con una copertura che già interessa importanti zone del capoluogo ligure e i primi servizi già attivi per famiglie e aziende. L'articolo Il 5G di TIM arriva anche a Genova: disponibili da oggi i primi servizi per aziende e famiglie proviene da TuttoAndroid.

Genova - Toti al consigliere : “Come hanno fatto a rimanere bloccati nel sottopasso allagato?”. E lui : “Sono dei babbi di minchia” : “babbi di minchia“. Sono proprio queste le parole usate da Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile del sindaco di Genova, Marco Bucci. Con lui c’è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Ma di chi parlava Gambino? “Di un gruppo di persone rimaste incastrate sotto un voltino della stazione di Brin nelle ore dell’alluvione” ha spiegato lo stesso consigliere contattato da ...

Maltempo - prime avvisaglie della tempesta del weekend : nubifragio a Genova - tornado sull’arcipelago Toscano [FOTO e VIDEO] : prime ore di forte Maltempo sull’Italia e in modo particolare nell’alto Tirreno dove da stamattina si stanno verificando piogge intense sulla Liguria: a Genova sono già caduti 60mm di pioggia, mentre diversi tornado hanno colpito l’arcipelago Toscano, all’Isola del Giglio e sulle coste della Maremma (vedi foto e video a corredo dell’articolo). Maltempo nell’alto Tirreno, tornado all’isola del Giglio ...

Maltempo Liguria : crolla un muraglione di 10 metri a Genova : Un muraglione di circa 10 metri è crollato questo pomeriggio in via passo al Serretto, vicino allo stadio Carlini nel quartiere di San Martino. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Sono arrivate anche le unità cinofile da Imperia, a scopo precauzionale, per la ricerca di eventuali dispersi visto che lo smottamento è arrivato fino quasi all’ingresso di un portone. Questa mattina, invece, è tracimato due volte il rio Pellegrini al ...

Sardine - dopo il successo di Bologna e Modena il movimento cresce : migliaia di adesioni da Milano a Genova - da Firenze alla Puglia : Prima Bologna, poi Modena. Presto Torino, Milano, Genova, Firenze, Puglia e altre città, tra cui Benevento, Reggio Emilia e Sorrento. Il movimento delle Sardine (nato per proporre un’alternativa a Salvini e alla sua Lega) cresce e si moltiplica in tutta Italia, da Nord a Sud, con ritmi e numeri per certi versi inaspettati. Il boom di Piazza Maggiore nel capoluogo emiliano e poi il bis a Modena hanno creato emulazione, tanto che le ...

Genova. Nel Giardino Lineare di Cornigliano ben cinquemila piante : Il nuovo Giardino Lineare di Cornigliano è il nuovo parco urbano nel ponente di Genova che collega via San Giovanni

Un tribunale francese ha scarcerato l’attivista Vincenzo Vecchi - condannato in Italia per gli scontri del 2001 al G8 di Genova : La Corte d’appello di Rennes, in Francia, ha ordinato la scarcerazione di Vincenzo Vecchi, che era stato arrestato lo scorso agosto a Saint Gravé dans le Morbhian, in Bretagna, su due mandati d’arresto europei. Vecchi, che è milanese e ha

Genova - bimbo straniero disabile vittima di razzismo sul bus : “Me lo potete togliere?” : Il racconto dell'insegnate del piccolo che stava tornado da uno spettacolo teatrale con i compagni di scuola su u autobus di linea nel capoluogo ligure. Seduta vicino al bimbo straniero una dona che ha chiesto alle maestre: "Me lo potete togliere?" dopo aver accusato: "Poi non pagano nemmeno il biglietto"Continua a leggere

Genova - cittadinanza alla Segre ma il consigliere è relatore al convegno dei neofascisti : Gambino, Fratelli d'Italia, partecipa all'evento di Lealtà Azione, gruppo con cui celebrò i caduti della Rsi

Maltempo e mareggiate in Liguria : il Comune di Genova chiude gli accessi a mare e scogli : A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità per il Comune di Genova. In particolare viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio ...