Fonte : ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Ha due sole possibilità, lantus, per venire fuori dalla complicata situazione diin cui si trova. Oi gioielli della rosa o conquistare la Champions. Lo scrive Tonysu Il Giornale. I conti bianconeri sono preoccupanti. “Numeri pesanti, un indebitamento che tende a peggiorare”. Lantus è in border line, “ha bisogno di riequilibrare una situazione che non consente ulteriori investimenti. I costi sono aumentati in modo vertiginoso, l’allestimento di una squadra di assoluto livello ha conseguenze gravi anche perché la rosa si è allargata troppo con salari tutti di alta sostanza”. L’alternativa a questa situazione è fare cassa, cedendo sul mercato alcuni top player. Quelli che più fanno gola ad altre squadre di censo sono Dybala, Pjanic, Alex Sandro e Bernardes. “Sarebbe una ma non la soluzione”. In questo ...

napolista : Damascelli: per appianare il bilancio la #Juve deve vendere #Ronaldo (ma a chi?) o vincere la #Champions I conti d… - lizouxoliva : RT @RadioRadioWeb: 'Zucchero e arte del football, un gol magnifico per la potenza e la perfidia ma altre luci nella sua prestazione astuta,… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: 'Zucchero e arte del football, un gol magnifico per la potenza e la perfidia ma altre luci nella sua prestazione astuta,… -