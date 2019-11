ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Il Corriere della Sera intervista Milena, ct della Nazionale di. Il tema è il razzismo e l’addio aldi Eniola Aluko. «Attenzione. L’articolo di Eniola Aluko sul Guardian è un campanello d’allarme. La violenza verbale, la volgarità, l’arretratezza di pensiero di certa parte del tifo e della società italiana sono un dato oggettivo. Stiamo regredendo. Sarebbe sbagliato non cogliere il messaggio». Ildel razzismoperò, specifica, non riguarda il, mail. Ancelotti e Conte, lo sanno bene, spiega. «Hanno allenato all’estero, sono tornati in Italia, hanno visto la differenza. Eniola viene dall’Inghilterra, può parlare a pieno titolo: è una ragazza di cultura e spessore, se accusa di razzismo ha i suoi motivi per farlo. Riporta dettagli precisi, li ha vissuti». Ilè differente. «Il ...

napolista : Bertolini: “Razzismo negli stadi? Un problema solo del calcio maschile. Quello femminile aggrega” La ct della Nazio… -