A Rimini un anno di festeggiamenti per centenario nascita Fellini

Le “sardine” hanno colpito ancora - in migliaia in piazza a Modena. Salvini : “Domenica a Rimini sarò con loro” : Le "sardine" hanno colpito ancora . Il movimento, slegato dai partiti, nato spontaneamente in occasione della visita di Salvini a Bologna, ha di nuovo riempito una piazza , quella di Modena, per contestare il leader della Lega e contro razzismi, sovranismi e odio. Armate di ombrelli sotto la pioggia battente, senza simboli di partito o bandiere, alcuni con in mano una sardina, diventata simbolo del movimento, invito a ritrovarsi in tanti stretti ...

Torino - indigeni dell’Amazzonia in corteo : “Governo e multinazionali stanno commettendo cRimini di genocidio ed ecocidio” : “L’Unione europea deve capire che i crimini di ecocidio e genocidio che si stanno commettendo in Amazzonia sono crimini contro l’umanità”. A dirlo è Celia Xakriabá, insegnante ed attivista indigena brasiliana che ieri ha marciato insieme ai ragazzi di Fridays For Future per la tappa torinese della campagna Sangre Indigena Ni Una Gota Mas (Sangue indigeno, non una goccia di più, ndr) organizzata dall’Apib (Articulação dos Povos Indígenas do ...