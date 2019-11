Napoli | omicidio a Miano | rotta la pace tra i clan della camorra

Omicidio dello zainetto - altri due arresti : è la faida per la droga a Napoli Est. «Videro il bimbo ma spararono ugualmente» : Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri e la polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un?ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta...

Omicidio Luigi Mignano davanti a una scuola di Napoli - altri 2 arresti : altri due arresti per l'Omicidio di Luigi Mignano, ucciso lo scorso 9 aprile mentre, assieme al figlio (rimasto ferito nell'agguato)

Incidente sull'A13 - sterminata una famiglia : 19enne di Napoli indagato per omicidio stradale : Sono indagati per omicidio stradale i conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper a bordo del quale viaggiava la famiglia rimasta uccisa nell'Incidente avvenuto sulla A13. Alla guida...

Napoli - investito e ucciso per vendetta a Secondigliano : sentenza ribaltata - non fu omicidio volontario : La Corte di Assise di appello di Napoli ribalta la sentenza di primo grado sull'omicidio di Fabio Giannone. La vicenda risale all'aprile del 2016, quando dopo un incidente stradale nel...

Napoli : commerciante morto dopo rapina - bandito assolto da accusa omicidio : Condannato a otto anni per tentata rapina, assolto dall?accusa di omicidio (morte come conseguenza di altro reato). È il verdetto del giudice Verricchio nei confronti di Luigi...

Omicidio Belardinelli - l’ultras del Napoli arrestato nonostante l’omertà dei tifosi dell’Inter : Ci sono voluti dieci mesi per dare un nome all’assassino di Daniele Belardinelli. Il tifoso varesino, appartenente ai neonazi “Blood honour”, fu investito la sera del 26 dicembre, a pochi metri dallo Stadio San Siro dove di lì a poco si sarebbe giocata Inter-Napoli. Oggi sappiamo che, ad investirlo, volontariamente, fu Fabio Manduca, ultrà napoletano arrestato ieri. In conferenza stampa, la polizia ha ricostruito la dinamica ...

Inter-Napoli - la polizia ricostruisce la dinamica dell’omicidio di Belardinelli : In una conferenza stampa presso la Questura di Milano è stata spiegata la dinamica degli scontri tra tifosi in occasione di Inter-Milan. Poco prima della partita rimase ucciso il tifoso varesino Daniele Belardinelli. Questa mattina abbiamo scritto che per la sua morte è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario l’ultrà napoletano Fabio Manduca. Il racconto della conferenza è riportato, con video, da Repubblica.it. Con ...

Napoli - morti in casa.Omicidio-suicidio? : 19.54 E' l'omicidio-suicidio l'ipotesi più accreditata al momento per il caso di una coppia, una donna e un uomo conviventi, trovati morti in casa a Castello di Cisterna, nel Napoletano. I due, entrambi di 56 anni, lui italiano e lei ucraina, sono stati trovati privi di vita nella camera da letto,dai Carbinieri intervenuti a seguito della segnalazione dei familiari di lui che non avevano più notizie da ieri. Sul letto dove sono stati trovati ...