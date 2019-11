Infortuni | in aumento le morti sul lavoro in Lombardia | +3%

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Sono ancora inglimortali sulin, in controtendenza col dato nazionale in calo. E’ quanto emerge dai dati Inail: a livello nazionale, fa notare la Cisl, rispetto al periodo gennaio-ottobre 2018 ci sono state 49 denunce dio mortale in meno: 896 contro le 945 del 2018 (-5,46%). In, le denunce dimortali sono indel 3%: 137, contro le 133 di gennaio-ottobre 2018. “La situazione è inaccettabile, Regionedeve dare al più presto attuazione agli interventi condivisi con Cgil, Cisl, Uil”, afferma Pierluigi Rancati, segretario regionale Cisl Lombarda.Tra le province si conferma il primato negativo di Brescia: +61%, con 29 denunce dio mortale contro le 18 dello stesso periodo 2018. Per contro, Milano Metropoli segna un calo: da 40 a 32 ...

