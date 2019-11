I Simpson | la chiusura è nell’aria

Fonte : wired

(Di venerdì 29 novembre 2019) Sul podio delle serie animate più longeve di sempre, Isono in onda da una trentina d’anni e, lo scorso febbraio, si sono aggiudicati un rinnovo che li porterà fino alla 32esima stagione, ovvero fino al 2021. Sebbene ormai siano in molti a pensare che le avventure di Homer e famiglia non abbiano più lo smalto di una volta, la creatura di Matt Groening continua a essere un tassello importante del panorama televisivo americano e internazionale, forse uno dei motivi che ha spinto Disney all’acquisto lo scorso anno (è Fox che produce Ida sempre). Ma, mentre tutte le stagioni delle vicende di Springfield sono destinate a sbarcare sulla piattaforma di streaming Disney+, c’è chi dice che ben presto arriverà la parola fine. Si tratta di Danny Elfman, uno dei più importanti compositori delle musiche dei film e delle serie americane (nel suo curriculum ci sono molti titoli di ...

