Mes | Salvini chiama in causa Mattarella | Pd e M5S lo accusano di mentire

Mes - Zingaretti attacca Salvini : “Lo approvò - ma ora diffonde falsità per danneggiare l’Italia” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti accusa con forza il leader leghista Matteo Salvini: "La Lega vive alimentando paure. Quando era al Governo Salvini ha approvato la riforma del fondo salva stati. Ora, come al solito, diffondono teorie false per danneggiare l'Italia". Intanto arriva la notizia che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sul Mes per chiarimenti sulla questione.Continua a leggere

Fondo salva-Stati - Marattin : “Salvini? Da lui balle e cialtronate indegne. Ha detto in tv che Mes è organismo privato e invece è falso” : “Salvini sul Fondo salva-Stati? Non ho mai sentito così tante balle, né ho visto tanta superficialità, tante approssimazioni e tante bugie come su questo argomento. Domani forse il presidente Conte viene riferire in Aula e non vedo l’ora, perché spero che sia l’occasione in cui questo Paese faccia finalmente un dibattito serio e non pieno di cialtronate, come sta accadendo in questi giorni”. Così, ai microfoni di ...

Mes - Salvini : da Conte attentato al popolo italiano : Riforma Mes."Il presidente Conte ha commesso un attentato nei confronti del popolo italiano". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.

Mes - Salvini invoca incontro con il Capo dello Stato per evitare la firma : Matteo Salvini ha chiesto un incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella per discutere del trattato sul Mes, Meccanismo Europeo di Stabilità, fortemente osteggiato dal Carroccio e da Fratelli d'Italia. Per il leader della Lega il trattato risulterebbe "mortale" per la nostra economia, e non si esclude l'ipotesi di un esposto contro il governo e contro Giuseppe Conte. Il Premier intanto si difende e parla di polemiche spicciole, e a sua ...

Mes - Salvini attacca Conte e chiede supporto a Mattarella : 'Trattato sarebbe mortale' : È un Matteo Salvini visibilmente determinato quello che ha condotto una conferenza stampa sul Mes. Nell'occasione ha manifestato quelle che sono tutte le sue perplessità sull'eventuale riforma del Fondo Salva Stati. Dal leader della Lega sono arrivate parole particolarmente dure nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma anche l'intenzione di rivolgersi a Mattarella affinché si trovi il modo di evitare che si possa mettere ...

Salva Stati - Conte lunedì alla Camera. Appello Lega a Mattarella - Salvini : «Mes è attentato agli italiani» : «I nostri avvocati stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte», annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera,...

Mes - Matteo Salvini invoca l'intervento di Sergio Mattarella : "Attentato alla Costituzione - da fermare" : Guerra vera, durissima, sul Mes. A muoverla è Matteo Salvini, che chiama in casa Sergio Mattarella: "Chiederemo al garante della Costituzione di farla valere. Questo è un attentato alla sovranità nazionale", ha affermato il leader dell Lega. Nel mirino, ovviamente, anche Giuseppe Conte: A giudizio n

Ultime notizie/ Ultim'ora - oggi : Mes - caos Governo. Salvini "Colle intervenga" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. caos Governo per il Mes, Salvini chiede l'intervento del Colle 'rischio alto tradimento Conte', 28 novembre 2019,

Fondo salva-Stati - Salvini : “Abbiamo Messaggi e chat con Conte e Tria che si dicevano contrari. Io scrivevo ‘non firmiamo un c***o'” : “Abbiamo documentazione, messaggi, chat, scambiati con Giuseppe Conte, con il Mef, con Giovanni Tria, che possono essere messi a disposizione del popolo italiano”. Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa alla Camera, sul tema del Fondo salva-Stati e della relativa riforma. “Ci rassicuravano di non aver preso alcun impegno, se scoprissimo che impegno lo hanno preso, allora la cosa cambia, io qualche messaggio lo posso ...

Salva Stati - Salvini : «Studiamo un esposto contro Conte - ho i suoi Messaggi...» : «I nostri avvocati stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla...

Fondo salva-Stati - Salvini : “Mattarella è garante della Costituzione - la faccia valere. Evitare la firma sul Mes - sarebbe mortale” : Sul Fondo salva Stati Matteo Salvini chiede l’intervento del presidente della Repubblica. “Chiederemo il rispetto della separazione dei poteri, chiederemo al garante della Costituzione di fare valere la Costituzione“, ha detto il leader della Lega in una conferenza stampa convocata alla Camera per andare all’attacco del Mes. “Chiediamo un incontro ai vertici ai massimi livelli istituzionali. Chiediamo un incontro al ...

Destra all'attacco sul Mes. Salvini "invoca" l'intervento di Mattarella : Lega e Fratelli d’Italia all’attacco della riforma del Mes. È Matteo Salvini in prima persona a scagliarsi contro il Fondo salva-Stati, arrivando a chiedere l’intervento di Sergio Mattarella.“Conte ha compiuto un attentato ai danni degli italiani” afferma il leader della Lega, in una conferenza stampa alla Camera. “Chiediamo al garante della Costituzione di farla valere. Se il Parlamento dice A il ...

Mes - l’attacco frontale di Salvini : “Da Conte attentato agli italiani - intervenga Mattarella ” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul caso del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Per Salvini "Conte ha commesso un atto gravissimo, un attentato ai danni del popolo italiano". Il Carroccio chiede al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di intervenire direttamente per "far valere il dettato della Costituzione".Continua a leggere

Mes - "tutta colpa di Matteo Salvini". Il deputato Pd De Luca scatena l'inferno : rissa alla Camera in diretta : Bagarre alla Camera sul Mes, con il presidente Roberto Fico costretto a interrompere la seduta. Spintoni tra deputati della Lega e del Pd in aula, interventi infuocati degli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, tra cui quello di Giorgia Meloni. La parola "vergogna" risuonata più volte a Montecitor