Instagram e Facebook down | «Feed e messaggi privati non funzionano» Cosa sta succedendo

Facebook e Instagram down 28 novembre 2019. Sta succedendo in tutto il mondo : Tanto siamo social dipendenti che al minimo segnale di malfunzionamento sulla rete si scatena il panico. E non è solo la ‘mutilazione’ temporanea di un diletto, perché sui social e coi social ormai ci lavorano in molti a vario titolo. Tant’è che sono numerosissimi i messaggi di ‘help’, soprattutto su twitter, che pare anche stavolta essere scampato al down. “Hey ma che succede? Facebook non va”, ...

Facebook e Instagram funzionano a singhiozzo : problemi con login e storie : L’impero di Mark Zuckerberg cede ancora una volta: a partire dalle 15:30 circa di oggi 28 novembre infatti, sia Instagram che Facebook sembrano non funzionare, o lavorano a singhiozzo. Cosa sta succedendo? Sempre più persone stanno segnalando in questi minuti diversi problemi con le applicazioni. Al momento non si conoscono le cause di questi malfunzionamenti […] L'articolo Facebook e Instagram funzionano a singhiozzo: problemi con ...

Commenti e chat : ecco come Facebook vuole cambiare Instagram e Messenger : (foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) Facebook sta studiando una funzionalità denominata Comments inserendola nelle Instagram Stories e, in contemporanea, aggiungendo su Facebook e Messenger un clone dell’adesivo chat di Instagram chiamandolo Discuss. Stando a quanto scoperto dall’esperta di reverse engineering Jane Manchun Wong la società di Menlo Park starebbe continuando il suo cammino verso un’unificazione delle funzioni dei ...

Facebook “copia” Instagram : arrivano le foto più popolari : Facebook assomiglia sempre più a Instagram (immagine: Gabriele Porro) Facebook si sta muovendo verso un futuro cross-social come annunciato dal fondatore Mark Zuckerberg, inserendo sul social network principale una funzionalità molto simile al feed di Instagram. I primi passi verso il futuro cross-social annunciato da Zuckerberg si sono visti con l’introduzione del nuovo marchio Facebook che apparirà accanto a tutti i prodotti della società di ...

Bologna - Salvini ‘inseguito’ dai social : “Qui c’è Facebook - qui Instagram e qui TikTok”. Poi : “Devo cantare? Faccio vedere la pancia?” : Matteo Salvini è a Bologna, al PalaDozza, per l’evento che darà il via alla campagna elettorale in Emilia-Romagna. Prima della serata con la candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, il segretario del Carroccio ha mostrato, sui social, la preparazione del comizio seguito da tre persone del proprio staff che si occupa di comunicazione. Salvini, infatti, è comparso in diretta in contemporanea su Facebook e Instagram, mentre un’altra ...

Debutto Facebook Pay negli USA : pagamenti unificati anche con Instagram e WhatsApp : Facebook Pay è finalmente realtà (o per lo meno lo sarà nel giro di una settimana), anche se per adesso solo negli Stati Uniti: come riportato dal blog ufficiale del social network, il servizio vede unificate le piattaforme controllate dalla società di Mark Zuckerberg, vale a dire Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp ed Instagram. Nonostante per il momento sia arrivato solo negli USA, c'è possibilità che il sistema di pagamento unificato ...

Facebook Pay - un unico servizio di pagamento per Facebook - Messanger - Instagram e WhatsApp : Facebook Pay è un nuovo strumento di pagamento digitale che diventerà il punto di riferimento su Facebook, Messanger, Instagram e WhatsApp. Ieri l’azienda fondata da Mark Zuckerberg ne ha svelato alcune caratteristiche e potenzialità, sottolineando che inizialmente sarà attivabile su Facebook e Messanger negli Stati Uniti e poi nel tempo esteso alle altre piattaforme anche negli altri mercati globali. “Le persone utilizzano già i ...

Facebook down - Instagram e WhatsApp non funzionano/ Problemi in Italia ma non solo... : Facebook down, Instagram e WhatsApp non funzionano: picco di segnalazioni nelle ultime ore in Italia e in tutto il mondo. Cosa sta succedendo.

Facebook rinnova completamente il suo logo strizzando l’occhio a WhatsApp e Instagram : Presentato il nuovo logo di Facebook che la società utilizzerà nelle prossime settimane per rappresentare quella che è divenuta una holding L'articolo Facebook rinnova completamente il suo logo strizzando l’occhio a WhatsApp e Instagram proviene da TuttoAndroid.