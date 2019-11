ASUS ROG Phone di prima generazione riceve finalmente l’aggiornamento ad Android 9 Pie

Le top 10 Global AnTuTu di ottobre 2019 incoronano ASUS ROG Phone 2 e Redmi Note 8 Pro : Oramai sappiamo bene che il punteggio ottenuto da uno smartPhone nei benchmark non è necessariamente legato all'esperienza d'uso quotidiana L'articolo Le top 10 Global AnTuTu di ottobre 2019 incoronano ASUS ROG Phone 2 e Redmi Note 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

L'audio di ASUS ROG Phone 2 viene promosso da DxOMark - ma non è perfetto : DxOMark ha recensito e promosso il comparto audio di ASUS ROG Phone 2 evidenziando tanti pregi, ma anche qualche piccolo difetto.

ASUS coccola ROG Phone 2 come un figlio : pronto un nuovo update in Italia : Nelle scorse ore ASUS ha dato il via al rilascio in Italia di un nuovo aggiornamento per ASUS ROG Phone 2. Scopriamo insieme quali sono le novità

ASUS ROG Phone 2 Ultimate e Strix Edition - lo smartphone da gaming si rinnova con due nuovi allestimenti : ASUS ha introdotto alcune novità per quanto riguarda il mobile gaming, grazie al lancio di due nuove varianti del suo ROG Phone 2, la Ultimate Edition e la Strix Edition, che mirano ad offrire una migliore esperienza di gioco grazie ad alcune ottimizzazioni cruciali, dedicate soprattutto alla potenza di calcolo e alla velocità dello smartPhone. Sull'ottima base di partenza del ROG Phone 2, che ha esordito all'IFA di Berlino, i due ...

ASUS ROG Phone 2 arriva in due nuove varianti : ecco la Ultimate Edition e la Strix Edition : ASUS annuncia l'arrivo in Italia di ASUS ROG Phone 2 Strix Edition e ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition, due nuove varianti del suo smartPhone da gaming: ecco caratteristiche tecniche e prezzi.

ASUS annuncia la disponibilità di ROG Phone II "Ultimate Edition" e svela ROG Phone II "Strix Edition" : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia il lancio di due novità nella gamma ROG Phone II: ROG Phone II "Ultimate Edition", già svelato in anteprima mondiale, e la novità assoluta ROG Phone II "Strix Edition". ASUS ha ottenuto un incredibile successo con la gamma di smartPhone ROG, con il ROG Phone II presentato durante la fiera IFA 2019 in Germania, riscuotendo un grande successo da parte di tutti i gamer e degli appassionati di tecnologia. Le ...

Android 10 è più vicino per ASUS ROG Phone 2 : partite le registrazioni al programma beta : ASUS ha dato il via alle registrazioni al programma beta per il prossimo aggiornamento ad Android 10 del suo gamingPhone ROG Phone 2.

Il 2019 non è un anno particolarmente felice per le vendite dell'ASUS ROG Phone 2 : ASUS per il 2019 dovrebbe commercializzare meno di 400000 unità di ROG Phone 2

Huawei Nova 5T - ASUS ROG Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : Huawei Nova 5T, ASUS Rog Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano: patch di sicurezza per il primo e tanti piccoli miglioramenti per gli altri due

ASUS rilancia ROG Phone con Android 9 Pie e uno sconto speciale per Halloween : ASUS ROG Phone, il primo smartPhone da gaming della compagni taiwanese, riceverà Android 9 Pie a novembre e intanto ottiene on forte sconto sullo store ufficiale.

Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9 - A5 2017 - ASUS ROG Phone 2 - OPPO Reno e Redmi 8A : Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9, Galaxy A5 2017, ASUS ROG Phone 2, OPPO Reno e Redmi 8A, tra patch di sicurezza, semplici miglioramenti e beta di Android 10.

ASUS ROG Cetra sono gli auricolari pensati apposta per gli appassionati di giochi : Gli appassionati di videogiochi spesso collegano allo smartphone cuffie ingombranti per beneficiare della migliore qualità del suono richiesta dall’attività ludica. Asus vuole dimostrare che anche un paio di auricolari piccoli e maneggevoli hanno la stessa funzione. La sua proposta si chiama ROG Cetra e consiste in auricolari che mirano a portare le caratteristiche delle classiche cuffie, in una soluzione più compatta. Esteticamente ...

ASUS ROG Phone 2 fatto a pezzi da JerryRigEverything : lo sfogo dell'aria è reale? (video) : Non è certo un prodotto che passa inosservato ASUS ROG Phone 2, né vuole esserlo: i "segreti" costruttivi svelati in video da JerryRigEverything

ASUS ROG Phone II - recensione : ASUS aveva già sorpreso tutti con il lancio del ROG Phone lo scorso anno, uno smartPhone pensato per il gaming realizzato dalla divisione esperta nel settore Republic of Gamers. Un dispositivo innovativo e potente e con feature davvero uniche disponibili tramite gli add-on. Dispositivo che tuttavia era anche caratterizzato da qualche punto debole. Il produttore ha voluto fare ancora meglio quest'anno realizzando il ROG Phone II, una versione ...