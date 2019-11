Traffico di influenze | Luca Barbareschi e l’ex ragioniere dello Stato Monorchio a processo

Nuova indagine su Tiziano Renzi : aperto da un anno un fascicolo per Traffico d’influenze illecite : La procura di Firenze ha aperto circa un anno fa un nuovi fascicolo d' indagine per traffico d'influenze illecite nei confronti di Tiziano Renzi , padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi . Insieme a Tiziano Renzi , sarebbe indagato nello stesso fascicolo anche l'imprenditore Luigi Dagostino.Continua a leggere

Nuova inchiesta su papà Renzi : indagato per Traffico di influenze a Firenze : La procura di Firenze ha aperto da circa un anno un fascicolo per traffico d’influenze illecite nei confronti di Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio, che lunedì scorso è stato condannato, insieme alla moglie Laura Bovoli, a un anno e 9 mesi (pena sospesa con la condizionale) per l’emissione di due fatture false. Lo scrive oggi “La Nazione”, che riporta stralci delle dichiarazioni rese ...