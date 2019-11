TIM e Google danno il via alla Cyber Week con promozioni su giochi e contenuti digitali

L’ulTIMo aggiornamento di Google Keep reintroduce il tasto FAB e modifica in meglio l’interfaccia : Google Keep aggiunge nuova barra inferiore e il tasto FAB rimosso diversi anni fa L'articolo L’ultimo aggiornamento di Google Keep reintroduce il tasto FAB e modifica in meglio l’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

My StoryTIMe - la favola da raccontare ai bimbi quando i genitori sono lontani. L’aiutino di Google Assistant : My Storytime è un nuovo servizio dell’interfaccia vocale Google Assistant che consente la registrazione di favole raccontate direttamente dai genitori. In pratica collegandosi sul sito omonimo – purtroppo le istruzioni sono ancora solo in inglese – e disponendo di un account Google è possibile avviare una procedura che passo-dopo-passo conduce alla creazione di un contenuto audio che i propri figli potranno richiamate tramite i dispositivi smart ...

Google My StoryTIMe permette ai genitori di raccontare le favole della buonanotte anche se lontani da casa : My Storytime è una nuova funzionalità di Google che permette di far raccontare all'Assistente Google le proprie e personali favole della buonanotte: i genitori che si trovano lontani da casa potranno preregistrarle con tanto di istruzioni per l'uso. L'articolo Google My Storytime permette ai genitori di raccontare le favole della buonanotte anche se lontani da casa proviene da TuttoAndroid.

Files di Google si aggiorna con lo streaming offline dei contenuti mulTIMediali : Gli aggiornamenti a Files di Google ne hanno mantenuto lo spirito di app leggera, compreso l'ultimo che porta lo streaming dei contenuti multimediali L'articolo Files di Google si aggiorna con lo streaming offline dei contenuti multimediali proviene da TuttoAndroid.

L’Ambient Mode di Google Assistant in fase di TIMido roll out : Era stata annunciata ad IFA la nuova modalità di Google Assistant chiamata Ambient Mode ma non è ancora stata distribuita in modo massiccio L'articolo L’Ambient Mode di Google Assistant in fase di timido roll out proviene da TuttoAndroid.

L’Ambient Mode di Google Assistant invia TIMidi segnali di fumo : alcuni utenti dicono di averla ricevuta : Era stata annunciata ad IFA la nuova modalità di Google Assistant chiamata Ambient Mode ma non è ancora stata distribuita in modo massiccio L'articolo L’Ambient Mode di Google Assistant invia timidi segnali di fumo: alcuni utenti dicono di averla ricevuta proviene da TuttoAndroid.

TIM : Gubitosi - ‘con partnership Google conferma nostro ruolo in innovazione’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – ‘Grazie alla partnership con Google, leader mondiale nell’innovazione, Tim conferma il proprio ruolo di riferimento a supporto del processo di innovazione tecnologica in Italia. Nei prossimi anni, Cloud ed Edge Computing rappresenteranno due dei mercati chiave che beneficeranno maggiormente dei nuovi prodotti e servizi abilitati dalla tecnologia 5G”. E’ il ceo di Tim, Luigi ...

Ecco le novità dell’ulTIMa beta di Tasker - anche per i Google Pixel 4 : Lo sviluppatore di Tasker ha rilasciato una nuova versione beta di questa popolare applicazione Android. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Ecco le novità dell’ultima beta di Tasker, anche per i Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Google conferma un ulTIMo aggiornamento per Pixel e Pixel XL : Google coglierà l'occasione del periodo natalizio per fare un regalo ai possessori di Google Pixel e di Google Pixel XL rilasciando un altro aggiornamento software per i loro smartphone. L'articolo Google conferma un ultimo aggiornamento per Pixel e Pixel XL proviene da TuttoAndroid.

I Google Pixel 4 mietono la prima vitTIMa : i Pixel 3 sono out of stock in Italia : L'arrivo della nuova generazione di Pixel riduce le rimanenza di magazzino dei vecchi Pixel 3 e Pixel 3 XL che sono adesso out of stock L'articolo I Google Pixel 4 mietono la prima vittima: i Pixel 3 sono out of stock in Italia proviene da TuttoAndroid.

Il più grande cambiamento all’algoritmo di Google degli ulTIMi tempi : Dite ciao a BERT, il nuovo sistema che capirà meglio le frasi che scriviamo per cercare le cose online

Ecco le ulTIMe novità per Google Chrome - Calendario - Hangouts - YouTube e Ricerca Vocale : Vediamo brevemente le ultime novità che riguardano Google Chrome, Calendario di Google, Hangouts Meet, YouTube e la Ricerca Vocale di Google. L'articolo Ecco le ultime novità per Google Chrome, Calendario, Hangouts, YouTube e Ricerca Vocale proviene da TuttoAndroid.

Dritte extra per impostare DNS Google a causa dei problemi TIM di oggi 24 ottobre : Ci sono alcuni suggerimenti extra che possiamo prendere in esame in merito ai problemi TIM che si stanno manifestando anche oggi 24 ottobre in Italia, dopo le informazioni portate alla vostra attenzioni 24 ore fa sulle nostre pagine. In particolare, è possibile soffermarsi sulla questione della modifica dei DNS, considerando che al netto di qualche disservizio riscontrato a Roma, la questione più calda resta la mancata possibilità di ...

C’è otTIMismo intorno ai Google Pixel 4 : le previsioni scommettono su vendite superiori ai Pixel 3 : Secondo le prime stime i Pixel 4, freschi di presentazione, dovrebbero mettere a segno numeri superiori a quelli dei predecessori L'articolo C’è ottimismo intorno ai Google Pixel 4: le previsioni scommettono su vendite superiori ai Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.