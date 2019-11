Schio dice no alle pietre d' inciampo in memoria dei deportati Portano odio e

Ottavi di Champions. Juve lunedì 16 dicembre il sorteggio a Nyon : riSchio Liverpool : La Juve di Sarri dopo il successo sull’Atletico Madrid è testa di serie. Pertanto eviterà City, Psg, Bayern, Barcellona e

"Non capisco M5s - ma il governo non è a riSchio" - dice Marcucci : "Io non sono tra coloro che capiscono che cosa voglia Di Maio e sono certamente tra coloro che hanno rinunciato a capirlo": lo ha affermato il capogruppo dem a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, in un'intervista al Corriere della Sera. Marcucci ritiene che nel M5S "sbagli sia chi dice 'alleanze in tutte le elezioni locali' sia chi sostiene 'mai alleanze'" perché "le alleanze locali si possono solo determinare sul territorio". Il capogruppo ...

Repubblica dice che un documento del 2014 aveva avvertito Autostrade per l’Italia del “riSchio crollo” del ponte Morandi : Repubblica oggi scrive che un documento scoperto dalla Guardia di Finanza lo scorso marzo nella sede di Atlantia, la società che controlla Autostrade per l’Italia, aveva avvertito già nel 2014 del «rischio crollo» del ponte Morandi di Genova, il cui cedimento

C’è un tipo di Colesterolo LDL “davvero cattivo” : predice il riSchio di infarto e aterosclerosi : Oltre al Colesterolo LDL, anche detto “cattivo“, c’è un altro indicatore, che potremmo definire “davvero cattivo“: si tratta di un particolare tipo di LDL, una sottoclasse di lipoproteine a bassa densità. L’indicatore riesce a predire molto meglio gli eventuali problemi all’apparato cardiovascolare, ancor più del “semplice” LDL. Secondo i ricercatori dell’Universita’ ...

Indice del riSchio finanziario : Trieste sostenibile - il Sud più esposto al default : La settima tappa di avvicinamento alla Qualità della vita 2019 scatta una fotografia dell’affidabilità finanziaria degli italiani misurando il rapporto tra reddito e rate. Con Aosta, Parma, La Spezia e Genova nella top 5, mentre la capacità di rimborso è bassa a Crotone, Barletta e Agrigento

Allerta Meteo Lazio : da stasera codice giallo per riSchio idraulico e idrogeologico : Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico per i possibili effetti al suolo dovuti al trascorso evento Meteorologico avverso sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri dalla sera di oggi, domenica 17 novembre e per 24-36 ...

Allerta Meteo Firenze : riSchio temporali forti - domani codice giallo : Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ”reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, ...

Ue - seconda bocciatura del Parlamento per il commissario ungherese. A riSchio l’inizio dell’esecutivo von der Leyen a dicembre : Per la seconda volta, il commissario desginato dall’Ungheria non ha superato l’esame davanti alla commissione Affari Esteri (Afet) del Parlamento europeo. Dopo la bocciatura di Laszlo Trocsanyi a causa del “suo multiplo e chiaro coinvolgimento nello studio legale Nagy es Trocsanyi; i suoi rapporti con la Russia, specialmente con riferimento al suo ruolo come ministro della Giustizia nell’estradizione in nel Paese di sospetti russi”, ...

Protezione Civile - riSchio idrogeologico codice giallo sul Lazio : Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con le seguenti indicazioni: dal pomeriggio di domani, martedì 12 novembre e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni, anche a carattere di rovescio, specie settori meridionali. Venti da forti a burrasca, sud-orientali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno ...

La storia dice che noi europei siamo a riSchio di estinzione politica : Ero a Berlino qualche giorno dopo il crollo del Muro, in quel novembre 1989. Tantissimo è stato scritto. Ma rimane per me impossibile tradurre in parole l’euforia, la speranza, lo slancio che quel crollo suscitò allora in tantissimi giovani come me. Respiravamo la storia, vivevamo un cambiamento epocale.Il cambiamento c’e stato, eccome...! E le nostre generazioni sono state forse le prime a beneficiarne appieno, a ...

Commissione Ue - slitta l’esame dei membri : ora è a riSchio l’insediamento il 1° dicembre : Si assottigliano le speranze di vedere la nuova Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen in carica il 1° dicembre. L’ultimo intoppo è lo slittamento dell’incontro in cui la Commissione giuridica (Juri) del Parlamento europeo avrebbe dovuto esaminare i conflitti di interesse dei commissari designati di Francia, Ungheria e Romania. La riunione prevista per il 6 novembre, hanno riferito fonti dell’Eurocamera, è stata rimandata in ...

Allerta Meteo Firenze : riSchio forti temporali - domani codice giallo : Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto reticolo minore che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, ...

Allerta Meteo Lazio : codice giallo per riSchio idrogeologico per temporali : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali. I fenomeni temporaleschi previsti saranno sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale. Si susseguiranno dal tardo pomeriggio di domani, sabato 2 novembre, e per le successive 12-18 ore sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino ...

Barcellona-Real Madrid a riSchio rinvio - perché il "Clasico" può slittare al 18 dicembre : Federcalcio spagnola e Liga non vogliono che il Clasico Barcellona-Real Madrid venga disputato il 26 ottobre, in concomitanza con la manifestazione degli indipendentisti catalani contro le condanne ai leader separatisti. La Liga aveva provato ad invertire i campi per far sì che il match venisse disp