Rifiuti | Sicilia | via libera commissione Via-Vas a piano governo Musumeci

Rifiuti : Musumeci - 'individuati 3 siti per nuovi impianti in Sicilia orientale' : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - "Prima il voto segreto poi torneremo a discutere della legge sui Rifiuti". A ribadirlo ancora una volte è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine di una presentazione a Palazzo d'Orleans. "La mancata discussione del ddl - precisa il governatore

Rifiuti : sindaco Agrigento - ‘tempi Ars scandalosi - siciliani aspettano’ : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – “La Regione ha tempi biblici e il popolo siciliano aspetta. Le città aspettano. Non importa più di chi siano le responsabilità e perché succedano certe cose”. Così il sindaco di Agrigento Lillo Firetto commenta l’iter all’Ars del ddl sui Rifiuti. “è scandaloso – aggiunge – che dopo 29 commissioni cada in aula l’articolo 1 con il voto segreto e si rinvii ...

Rifiuti : sindaco Agrigento - 'tempi Ars scandalosi - siciliani aspettano' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - "La Regione ha tempi biblici e il popolo siciliano aspetta. Le città aspettano. Non importa più di chi siano le responsabilità e perché succedano certe cose". Così il sindaco di Agrigento Lillo Firetto commenta l'iter all'Ars del ddl sui Rifiuti. "È scandaloso - aggiun

Sicilia : Ars incardina ddl vitalizi e slittano i 'Rifiuti' - convocata Commissione su voto segreto : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Slitta ancora la discussione all'Ars sul ddl rifiuti e Sala d'Ercole incardina il ddl sui vitalizi. Dopo una breve seduta, il presidente Gianfranco Miccichè ha aggiornato l'Aula a martedì 19 novembre, alle 16, "quando - ha sottolineato - per prima cosa tratteremo i vit

Sicilia : Ars incardina ddl vitalizi e slittano i ‘Rifiuti’ - convocata Commissione su voto segreto : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Slitta ancora la discussione all’Ars sul ddl rifiuti e Sala d’Ercole incardina il ddl sui vitalizi. Dopo una breve seduta, il presidente Gianfranco Miccichè ha aggiornato l’Aula a martedì 19 novembre, alle 16, “quando – ha sottolineato – per prima cosa tratteremo i vitalizi”, e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 18. convocata ...

Rifiuti : Regione - 'in Sicilia differenziata al 40% - dati Fise sono del 2017' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "La raccolta differenziata in Sicilia riferita al primo semestre del 2019, secondo gli ultimi dati del dipartimento Acqua e Rifiuti, si attesta sul 40%. Nel 2017 era, invece, al 22%. In un anno e mezzo, la percentuale è quasi raddoppiata grazie alla squadra messa in cam

Rifiuti : Legambiente Sicilia - 'ko governo primo atto di Vietnam legislativo' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "La bocciatura dell’art. 1 della legge sui Rifiuti, la parte cioè in cui ci sono i principi e gli obiettivi, la parte fondamentale, è solo l’inizio di quello che sarà inevitabilmente un Vietnam legislativo per una legge, voluta, di 40 articoli". Così il presidente di Le

Sicilia : M5S - 'ddl Rifiuti senza né capo né coda' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Il ddl rifiuti non ha capo né coda". Così i deputati del M5S all'Ars che domani, martedì 5 novembre, alle 15, hanno convocato una conferenza stampa "per evidenziare gli enormi limiti del testo in discussione a Sala d’Ercole". "Ancora oggi - affermano - in commissione A

Sicilia : M5S - ‘ddl Rifiuti senza né capo né coda’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – “Il ddl rifiuti non ha capo né coda”. Così i deputati del M5S all’Ars che domani, martedì 5 novembre, alle 15, hanno convocato una conferenza stampa “per evidenziare gli enormi limiti del testo in discussione a Sala d’Ercole”. “Ancora oggi – affermano – in commissione Ambiente si discuteva addirittura sulla tenuta costituzionale di alcune parti del ...

Sicilia : Fava - 'governo confuso se presenta 40 emendamenti a suo ddl Rifiuti' (2) : (Adnkronos) - "Non sarà questa tiepida legge sulla governance ad evitare che i privati e le loro discariche restino arbitri e domini del sistema dei rifiuti, come accade ormai da vent'anni passando attraverso i governi Cuffaro, Lombardo, Crocetta e oggi Musumeci" prosegue Fava. Quanto all'invito a c

Sicilia : Fava - 'governo confuso se presenta 40 emendamenti a suo ddl Rifiuti' : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - "Se è costretto a presentare 40 emendamenti ad un testo proposto e prodotto dallo stesso Musumeci è evidente che il governo regionale ha idee assai confuse su questo disegno di legge". Così Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia dell’Ars, commenta il ddl

Sicilia : 700 emendamenti a ddl Rifiuti - Aula slitta a martedì : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Sono circa settecento gli emendamenti presentati al disegno di legge sui rifiuti che oggi avrebbe dovuto essere discusso dall'Assemblea regionale Siciliana. Un numero tale che ha spinto la presidente della Commissione Ambiente Giusi Savarino a chiedere un rinvio della

Rifiuti : Pierobon - 'legge necessaria - da domani vedremo chi vuole cambiare la Sicilia' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Aspetto tutti in Aula su fatti concreti, dove il cambiamento reale si misura con fatti reali ed è lì che si vedrà chi vuole cambiare davvero e chi invece vuole che tutto resti uguale. Basta con le chiacchiere. Questa riforma allinea la Sicilia al resto d’Italia seguen

Rifiuti : Sicilia - Pd 'riforma governo è gattopardesca' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La riforma dei Rifiuti proposta dal governo regionale è gattopardesca, finge di cambiare tutto per non cambiare nulla". Così il gruppo del Pd all’Ars commenta la riforma del piano regionale dei Rifiuti che da domani sarà all’esame dell’Aula. Oggi i deputati dem hanno